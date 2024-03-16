



واحدة من أكبر نكبات السودان التي تعرض لها أهله هي ظهور حمدوك في الحياة السياسية والرجل حكم السودان في وقت عصيب كان يحتاج فيه إلى زعيم بمواصفات خاصة جداً لم يكن حمدوك يملك واحدة منها لأن من يعرفون الرجل عن قرب يعرفون انه مجرد دمية لا يتحرك إلا بخيوط يوجهها أخرون..

وحتى بعد هذه الحرب لم يعد الرجل إلى رشده محاولاً أن يعود إلى الصف الوطني بل واصل حراكه المسموم طعناً لبلاده وجيشها..

إستحي يا رجل التاريخ لا يرحم..



#ام_وضاح