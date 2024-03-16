احاديث متواترة عن عودة تدريجية لـ شبكة إتصالات (سوداني) في مدينة بحري





ضواء كبانيات شركة “سوداني” تزدان باللون الأخضر إيذانا بدخول الشبكة في مدينة المناقل خلال الساعات القادمة باذن الله.

دخول شبكة سوداني للمناقل سيصاحبه امتداد للتغطية في المناطق حول المدينة.

في احاديث متواترة بكثافة اليوم عن عودة تدريجية جزئية لـ شبكة إتصالات (سوداني) في مدينة بحري بعد أكثر من (38) يوماً متتالية من الإنقطاع.. للامانة الحديث ده ما صحيح.

المنطقة الوحيدة في بحري البتغطيها حتى الان الشبكة هي منطقة شمال بحري (الجيلي وما حولها) وحتى دي بتتعرض لتذبذب في الخدمة جراء اغلاقها مرات من قبل الدعم السريع ومن ثم اعادة تشغيلها.

امدرمان التغطية لا تشمل مناطق جنوب امدرمان “صالحة وبقية المناطق”.. دخول المناطق دي مرتبط بعودة الخدمة من جنوب المنطقة نواحي جبل اولياء والكلاكلة.. العمل القادم حيكون في الاتجاه ده بعد خفض حدة التصعيد العسكري والمعارك فيها باذن الله.

اما مناطق امدرمان البوستة وما حولها فهي الاقرب الان للعودة بعد تشغيل مقسم القماير الحيغطيها كلها ويعيدها للشبكة باذن الله.

مناطق هجليج ايضا عادت ليها شبكة سوداني من امس الاول.

الجزيرة.. شرق النيل.. الخرطوم.. الخرطوم بحري وبقية المناطق غير المذكورة في البوست لا جديد بشانها حتى اللحظة لكن قد تحدث تطورات في اي لحظة تعيدها للخدمة بربط شبكي جديد باذن الله.

طمانكم الله جميعا على اهلكم واحبابكم.

طلال مدثر

