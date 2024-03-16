



صلاح مناع دايرك من خلال تكرار الاستحمار الممنهج تكذب ما تراه عينيك وما عايشته وتصوير الجنجويد لأنفسهم داخل المنازل وأثناء السرقة وحتى أثناء الاغتصاب وتصدق تغريدة ليهو ولحساب شخص مريب كتب تغريدة اتمسحت اصلا ، صلاح مناع اي فرصة تمكنه من تزييف الواقع مقابل براءة الجنجويد والحفاظ على مستقبل حميدتي السياسي لا يمكنه تفويتها وليس أكثر سوءا منه إلا هشام عباس اللي بعمل لي بوستاتو العادية sponsored ، ستقاوم قحت كل الظروف التاريخية التي تساعد وتساهم في القضاء على حميدتي .

تلقاهم جايطين الدنيا في أحداث هامشية تافهة ويتعمدون صرف الانظار عن الأمور المهمة والمركزية اللي اهمها مستقبلنا اللي من المستحيل نقبل فيهو إعادة إنتاج ظروف بتقود للحروب والدمار ، قبل يومين المليشيا اغتصبت ممرضة في مستشفى نتيجة الإضراب، ودا المستقبل بتاع الاحتجاج السياسي اللي عاوزنو لينا سياسي قحت ، الاغتصاب مقابل الإضراب عبر فرض التعايش مع مليشيا محتلة

جهاد الهندي

