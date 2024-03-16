رأي ومقالات

لماذا قال أردول “بحررررري سر الهوى”

2024/03/16

رمضان كريم – ونحن نقضي أوله في بورتسودان بجانب اهلنا البجا الذين رحبوا بنا ايما ترحاب ، ومنتظرين إكماله في الخرطوم، وكل عام وأنتم تامين ولامين في أعيادكم ومع اهلكم إن شاء الله.
طيب يا جماعة : وسط الفرحة العارمة حقت ناس امدرمان دي ما تنسو بحري ، بحررررري سر الهوى، عشان تحافظوا على الوحدة الوطنية ، الغيرة قامت فينا حبة حبة .
مبارك أردول

 

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