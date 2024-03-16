لماذا قال أردول “بحررررري سر الهوى”

رمضان كريم – ونحن نقضي أوله في بورتسودان بجانب اهلنا البجا الذين رحبوا بنا ايما ترحاب ، ومنتظرين إكماله في الخرطوم، وكل عام وأنتم تامين ولامين في أعيادكم ومع اهلكم إن شاء الله.