رأي ومقالات
لماذا قال أردول “بحررررري سر الهوى”
رمضان كريم – ونحن نقضي أوله في بورتسودان بجانب اهلنا البجا الذين رحبوا بنا ايما ترحاب ، ومنتظرين إكماله في الخرطوم، وكل عام وأنتم تامين ولامين في أعيادكم ومع اهلكم إن شاء الله.
طيب يا جماعة : وسط الفرحة العارمة حقت ناس امدرمان دي ما تنسو بحري ، بحررررري سر الهوى، عشان تحافظوا على الوحدة الوطنية ، الغيرة قامت فينا حبة حبة .
مبارك أردول
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