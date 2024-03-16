



*شرك البرهان*

*في إفادات أخيرة عن تطويق ومحاصرة مرتزقة الدعم السريع قال البرهان أن الجيش اعد لهم شرك من كل الإتجاهات جازما أن أحدا منهم لن يخرج*!!

*بعد أن خسر الناس كل شيء -الارواح والاعراض والكرامة والممتلكات لم يعد لديهم مطلب غير أن تضع الدولة يدها على هؤلاء المجرمين احياء أو ميتين!*

*التفاوض داخل شرك البرهان مطلوب ولكن بغرض الاستسلام ووضع اليد على المتمردين وانهاء التمرد بإقامة العدالة فيهم*

*أعلاه فقط ما يشفى صدور المواطنين*

*المسرح الآن يعد بشكل كبير للقاء الفاصل وكتائب الجيش والقوات المساندة لها تزحف من كل الإتجاهات نحو الخرطوم ومدني مع ترك منطقة واحدة كمنفذ وهى على ما يبدو أرض القتل*

*قد يبدو للكثيرين ان ايقاع حركة القوات بطيء وهو احساس مقدر بقدر حالة الناس وحاجتها للعودة إلى ديارها ولكن دعونا نصبر على تقديرات القيادة في انتظار النتيجة النهائية وهى القصاص والقضاء على المتمردين وعلى التمرد نهائيا*

*بقلم بكرى المدنى*

