محاولات محمومة لتفكيك السودان





أثناء الفعل الثوري، عند البعض، في ٢٠١٩، حدثت اختراقات كبرى لتدمير مؤسسات الدولة السودانية بتعمد تارةً ، وتارةً أخرى بعدم الكفاءة والخبرات لدى الناشطين الجدد الذين حكموا تلك الفترة. بينما البعض الآخر الذي يرى أن الثورة التي تفجرت ثورة مصنوعة، بات يضيع الزمن في لعق الجراح ومحاولة مراجعة مواقفه من كل الذي حدث .. هذه الفترة الزمنية – رغم قِصرها – نالت من العصب الوطني الحي للدولة.

انفردت قوى سياسية محددة بعد التغيير في تشكيل الواقع السياسي الجديد، من الوثيقة الدستورية إلى حكم البلاد منفردة، ولمدة أربع سنوات كاملة، من غير وجود أي مؤسسات للعدالة أو المراقبة الشعبية مثل البرلمان أو نحو ذلك، بل قامت بدلاً عن ذلك لجان حزبية محضة تتشفى في المخالفين السياسيين، وتمارس كل أنواع القهر والظلم والدعاية السياسية التي غيّرت من ملامح الثورة التي رفعت شعارات سلمية (حرية وسلام وعدالة)،

وغيرت وتوغلت كثيراً في توسيع فراغات الروابط الإجتماعية والثقافية والسياسية، واستغلت كل الفجوات الممكنة لتزيد من مساحتها وتغذي فيها كل ما ينمي الشقاق والاختلاف والبغضاء بين مكونات المجتمع.

لا أحد بريء من هذه التهمة، صحيح أن هنالك من تولى كِبّرها تماماً مثل قوى الحرية والتغيير التي كان همها الأول أن تصفي حساباتها مع الإنقاذيين، واستعانت في ذلك بكل الأدوات الصدئة والمسمومة، والضرب تحت الحزام مثل (لجنة تصفية نظام الإنقاذ الحزبية) والتي فعلت الأفاعيل في ذلك الوقت فسقط شعار العدالة الذي هو من أقوى مسببات الثورة، ثم هرعت تلك القوى إلى السفارات والمنظمات والهيئات الأجنبية، تستعين بها وتخدم أجندتها.

وإذا مضينا سريعاً وقفزنا فوق الأحداث الماثلة في الذهن نجد أن الإتفاق الإطاري كان بمثابة المسمار الأخير في نعش الحوارات والورش التي تُحاك لتغير مفاهيم كبيرة في الدولة والمجتمع.

فالحرب الدائرة الآن كانت نتيجة حتمية لكل الذي مضى من تشاكس مريب بين بعض القوى المدنية والمؤسسة العسكرية.

بعد الحرب انحازت ما تبقى من قوى الحرية والتغيير للدعم السريع، كنتيجة حتمية لواقع التحالفات الجديدة. وصمتت عن انتهاكاتها وأعمالها الخطيرة وجرائمها التي تعرض لها الشعب السوداني مما يورطها تماماً في هذه الجرائم برغم بعض التغريدات والبيانات الخجولة من أحزابها و قياديها .

خطأ إنشاء قوة مساعدة للقوات المسلحة ومن جهة قبلية واحدة يعود لزمن الإنقاذ ، وفي اعتقادي أن هذا الفعل من الأخطاء الكبيرة للإنقاذ، رغم مايُقال من تبريرات من قادة الحكم آنذاك،

فقد شهدت فترة الإنقاذ منذ بدايتها حصاراً دولياً شديداً على السودان ذلك لإختلاف وجهات النظر في القضايا الاقليمية بين القوة الدولية الواحدة متمثلة في أمريكا وبين حكومة السودان، حاول الإنقاذيون إجراء تكتيكات عديدة وتحالفات مختلفة لتجاوز ذلك الحصار فنجحوا تارةً وفشلوا تارةً اخرى، وظل الحال كذلك حتى نهاية الإنقاذ.

وكانت قوات الدعم السريع محدودة العدد والعتاد ومحددة الأهداف من وجودها ولكن بعد التغيير والفوضى التي لازمت تلك الفترة وماجاء بعدها من فترات انتقالية حكمت فيها قوى بعينها تمددت هذه القوات واتسعت في العدد والعتاد حيثُ تحالفت تلك القوى الحاكمة الجديدة مع الدعم السريع لتحقيق أهداف تكشفت أسرارها بعد اندلاع الحرب الحالية.

قد يلقى اللوم على كاهل الجيش في هذه النقطة بالذات لأن له أجهزة استخبارية محترفة وعليمة بهذه التطورات الخطيرة ولكن كانت هناك حملة عنيفة ومنظمة وقوية تنتاش من الأجهزة الأمنية قاطبة مما أضعف بعض قدراته في اتخاذ القرارات الحازمة الحاسمة في ذلك الوقت، وبعد قيام الحرب في 15 ابريل 2023 تكشفت المؤامرة كلها، وشهد على ذلك من أهلها حيث أفاد الأستاذ أمجد فريد أحد مستشاري دكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي السابق أنه سمع من عبد الرحيم دقلو قائد ثاني للدعم السريع أنهم بصدد تغيير البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة بالقوة !!

هذا غير العديد من الورش والتصريحات المتكررة والمتواترة عن إصلاح المؤسسة العسكرية و رميّها وصبغها بالفلول مع سبق الإصرار والترصد، وذلك لإحلال الدعم السريع بعتاده الجديد وعدد قواته ليكون بديلاً للجيش.

انهارت هذه الخطط في أول يوم للإنقلاب بعد فشل إغتيال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وعدد من قادة الجيش، وتحولت الحرب تحولاً درامياً مذهلاً حيث قامت بانتظام وترتيب في ضرب البنية التحتية للدولة ومكتسبات الأمة السودانية.

وفي وقتٍ وجيز تغيّر وجه العاصمة المثلثة لشكل كالح ومدمر بفعل الميليشيا المتمردة لتلك البُنى.

ثم انتقلت الحرب نُقلة نوعية أخرى بالدخول إلى بيوت ومنازل المواطنين والسكن فيها وطرد أهلها و من ثم سرقة ممتلكاتها واغتصاب ماشاء لهم من حرائرها ، هذه الأفعال مورست ( بالكربون ) في ايي منطقة اعتدوا عليها ودخلوا فيها، وكان من الواضح أنها ضمن مخطط إستيطاني جديد !!

الذين يعلمون ببواطن الأمور يعرفون أن السودان في السنوات الأربع قبل الحرب حدث فيه خلل كبير حيث استهدفت المنظومة الأمنية استهدافاً حاداً ومباشراً ، ولم يهتم الحكام الجدد ببقية السودان من حيث الأمن والاستقرار والخدمات ومعالجة النسيج الاجتماعي في تلك المناطق مما أغرى قوات الدعم السريع في زيادة الهوة و العمل بمعاول ثقيلة على هدم ما تبقى من رابط اجتماعي خاصةً بين حواضن تلك المناطق التي تمتاز بالفوضى والاضطرابات القبلية، فعندما تنظر للسودان لاتجد روابط عميقة تؤثر تأثيراً حيوياً على التماسك الوطني، ولذلك فإن أي هزة في تلك الروابط يصيب المنظومة بالكثير من التمزق والشتات.

وبعد مرور اكثر من عشرة أشهر على الحرب عملت كل تلك القوى السياسية التي تناصب العداء للقوات المسلحة بإعتبارها ( فلول )

على محاولة إصابة تلك القوات لأنها تعلم علم اليقين أنها تمثل العمود الفقري الذي يربط كل البلاد برباطٍ وثيق .

لذا نجد أن بعض القوى السياسية السودانية تعمل مع بعض الجهاتٍ الإقليمية والدولية على تفكيك وحدة السودان، ويبدو هذا الأمر واضحاً في عقد الورش العديدة التي تبحث في ما يسمونه “إصلاح المنظومة الامنية”.

هذا الشعار الفضفاض دونه الكثير من المؤامرات والمنكرات، ويعني بصريح العبارة استبدال الجيش السوداني بمليشيا قبلية وعنصرية محددة.

قيادة الجيش تعلم علم اليقين أن المنظومة الأمنية تحتاج إلى إصلاح ودمج وتسريح لقوات الكفاح المسلحة وبناء من كل هذه الحركات جيش قومي واحد يتكأ على الإرث الكبير والعظيم لقوانين وممارسات الموسسة العسكرية السودانية،

بعض الناس يتجاوز حقائق أن السودان بعد سنوات التيه أصبح هشاً للغاية وممسكاته الوطنية ضعيفة وغير راسخة

هذا ليس قولاً عارضاً إنما حقائق تسندها المعلومات والواقع .

الوضع بائس ومزري ومحزن للغاية ويحتاج من كل أبناء السودان للإلتفاف بقوة وتجاوز كل الخلافات والأجندة الحزبية الضيقة وصولاً إلى تسوية سياسية معقولة تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، هذا الحديث سهل حين يُقال ولكنه صعبُُ للغاية ويحتاج إلى تنازلات كبيرة وصبر شديد وإعلاء للقيم الوطنية العليا لأن أي محاولات للإقصاء وفتق الجراح أو الاستعلاء أو العزة بالإثم قد تؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

في زمن التيه الوطني وخلال الأربع سنوات وما تلتها حدثت فوضى في مواقع التواصل الإجتماعي أسهمت في تمزيق عرى النسيج الإجتماعي السوداني، وبرز خلالها متحدثون يعززون من نشر خطاب الكراهية وعدم قبول الآخر، الأمر الذي أضر بالنسيج الوطني والتنوع الذي يمثل ثراءً للسودان .

مما سبق كله هنالك حرب شاملة يواجهها السودان تحاول بضراوة أن تقسم البلاد إلى عددٍ من الأقسام ثلاث أو خمس مستهدفة إمكانات البلاد القومية ممثلة في تنوع إنسانها وغزارة إنتاجها القومي مما يتطلب وقفةً وصموداً يناسبان هذا الاستهداف الخطير .

عادل عبد الرحمن عمر