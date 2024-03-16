



• تواجه قيادة مليشيا التمرد السريع مشاكل عاصفة داخل عصابات قواتها داخل العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة .. وعلي رأس هذه المشاكل التي تتضاعف يومياً تنامي ظاهرة خروج وهروب الجنود من الخرطوم وقري الجزيرة بأعداد كبيرة ..

• آخر الهاربين من الخرطوم خليل عبدالله آدم مستشار حميدتي وقد تم تكليفه بمهام القائد المكلّف بإحتلال وحماية مقر الإذاعة والتلفزيون صبيحة انقلاب 15أبريل ..

• خليل عبدالله هرب من الخرطوم أول أمس وطريقة هروبه من الخرطوم أغضبت قادة وجنود التمرد حيث قال لهم إنه سيغادر إلي جنوب أم درمان بغرض إجتماع عاجل وبعد فترة من غيابه تم التواصل مع حرسه الخاص فأفاد بأنهم رفقة خليل عبدالله في حمرة الشيخ في طريقهم إلي دارفور!!

• تواجه مليشيا التمرد بالخرطوم مشكلة وقود خانقة وذلك بسبب الحصار المحكم الذي تفرضه القوات المسلحة علي طريق الجيلي وتحديداً في منطقة الكدرو ..

• هروب القيادات ومشكلة الوقود تمثل صداعاً يومياً يضاعف محنة مليشيا التمرد في طريق إنهيارها المزلزل في كل مواقعها داخل وخارج الخرطوم ..

عبد الماجد عبد الحميد

