



الجنجويد : بعض من حياء مهم…

قواتنا المسلحة : أجبرت (آل دقلو) جميعاً علي الفرار ولم يبق منهم هواناً واحداً…

++ ألفت النظر إلي أنني تفرست وجوه أسرى الجنجويد فى : حوش الإذاعة والتليفزيون والجزيرة والمناقل وبابنوسة وجنوب الحزام كلهم جميعاً من دول الجوار ((جنوبيين وتشاديين وأحباش وصوماليين ومالييين وسنغاليين…))…

++ تفرست وجوههم ما وجدت هواناً واحداً ينتمى لآل دقلو ((بالغلط)) ذاك له تفسير واحد أنهم ولوا الدبر مكتفين بما أخذوه سلباً ونهباً وسحلاً وفساداً…

++ من باب الإنصاف إثبات أن كبيرهم الهالك المجرم الكبير حميدتي كان قد هلك في الأيام الأولى للحرب متأثراً بجراحه الغائرة ذات ما حدث لبعض أفراد عائلته الذين وجدوا حتفهم على رأسهم شقيقه القاتل جمعة دقلو…

++ أما البقية من بعد ذلك فقد توزعوا هاربين: منهم من لاذ بالفرار مختبئاً في الضعين أو لاجئاً في بعض دول الجوار مثل المجرم السفاح عبدالرحيم دقلو ومنهم أوالخليج إقراراً منهم بالهزيمة النكراء التي تعرضت لها المليشيا المجرمة المتمردة…

++ يحزن القلب حقاً وهو يرى هؤلاء الهوانات الكلاب سبباً مباشراً في ما لحق الشعب السوداني من أضرار جسيمة وخسائر فادحة في الأرواح والأموال والممتلكات…

++ هوانات بحق حملوا من الدناءة والوضاعة والقبح والذلة والخسة والتفاهة معطياتها أسبابها ومسبباتها…

++ شجاعة أهل السودان وكرامتهم وعزتهم وبسالتهم أصلب وأعتى من أن ينال منها هؤلاء الهوانات الكلاب هنا تكمن الحسرة والوجعة…

++ كل يوم يمر يكتشف الرأي العام نذالة قيادة الجنجويد التي هربت وتركت هؤلاء الأقزام وقوداً لنيران سخوي ومسيرات وبريقدار لا ترحم من يعترض طريقها أو يغرر بالوطن وأهله ومقدراته…

++ بالطبع لن نعفي هوانات قحط/تقزم ((الله يكرم السامعين)) من هذه المسؤولية فهم شركاء جرم مع مليشيا الجنجويد الإرهابية حاضنتهم العسكرية حتى ولو حاولوا التملص بتصريحات لا تجدي فتيلاً…

++ آخر قولنا أن الواقع الميداني يقول أن آل دقلو ليس فيهم هوان واحد حاضراً في المعركة فقد ((عردوا)) بعيداً وهم يمدون ألسنتهم لمرتزقتهم الذين يحدق الهلاك بهم من كل جانب…

((لعنة الله عليهم أجمعين))٠٠٠

عمر كابو