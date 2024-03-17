زلزلني وأبكاني صوت عمر الجزلي





● زلزلني وأبكاني صوت الجزلي وهو يعلن تحرير الإذاعة، ليس تحريراً للمباني، بل تحريرٌ للتاريخ والثقافة والرموز الوطنيه.

● تحريرٌ نهديه بكل فخر الي الأستاذ الرمز بروف علي شمو الذي سكب سنوات عمره في هذا الصرح.

● تحريرٌ نهديه الي العلماء، وعمالقة الفنانين، والكتاب والشعراء، وزموز الرياضة، وكافة الوطنيين.

● ونهدي مع التحرير أكاليل الورد علي قبر عبدالله الطيب وصديق احمد حمدون ..

● ونهدي التحرير والشآبيب الرطيبة، والندي والذكريات، علي قبور من فقدناهم وهم في ذاكرتنا.

● وسنكتب التاريخ علي جثث هؤلاء الأوباش، ونسطر مستقبل السودان الذي يحكمه الشباب النضر، الذي يتطلع الي سودان جديد.

● كل هذا العبق والتاريخ الباذخ في خزانة الاذاعة.

● وستعود ام درمان هذه المدينة التي انصهرت فيها كل السحنات السودانية: cosmopolitan city ستعود مفردة ام درمان.. ومن ام درمان يبدأ تحرير كل السودان ..

محمد محمد خير

الثلاثاء 12 مارس 2024م

[خ.م]..