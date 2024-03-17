هكذا يكون الوداع لائقًا





ظللت منذ رحيل الموسيقار حلمي بكر في حالة غضب مكتوم مما حدث منذ رحيله وامتد لأيام بعد الرحيل. فسّرت هذا الذي حدث بأنه جوع للشهرة يعاني منه البعض؛ فحاولوا ركوب الموجة وأخذوا يتاجرون بذكرى الرجل ويتعلقون بأي صلة تربطهم به حتى يتربحوا من ذكراه، ومنهم من استفاد منه ماليا وهو على قيد الحياة.

وقادني هذا إلى التساؤل: متى نحسن الوداع كما نحسن الاستقبال؟ بل كيف ننزل كبارنا منازلهم؟ وهل حفلات التكريم ستظل قاصرة على أولئك الذين توفاهم خالقهم؟ نعم، فقد صارت عادتنا المذمومة أن نمعن في التنكيل وتوجيه النقد الحاد للأحياء، حتى إذا رحلوا تجدنا قد حولنا الدفة بمجرد نعيهم. وكأننا عرفنا لهم أقدارهم ساعة موتهم فقط، فنبدأ في نظم قصائد المدح والثناء، بل والرثاء لذكراهم.

لهذا وجدتني في غاية السعادة عندما قرأت عن استعداد نقابة الصحفيين لتنظيم احتفالية تأبينية لذكرى الموسيقار الكبير، وفي هذا احترام وتقدير وجب أن نشكر عليه مجلس نقابة الصحفيين. تظنني أخطأت وقلت نقابة الصحفيين بدلا من نقابة الموسيقيين؟ كلا البتة، أنا لم أخطئ فقد راجعت البوستر المتداول- للتنويه عن الحدث- أكثر من مرة لأتأكد، إذ لم أستوعب الأمر في البداية أنا الآخر. فالرجل الذي ظل يدافع عن شرف مهنته لسنوات طوال، واستمر في مواجهة دعاة التطرف حينًا والمروجين للفوضى الموسيقية أحيانًا كثيرة، وواجه لأجل ذلك حروبا من الجميع- يرحل اليوم وسط نكران من بعض أقاربه، وانغماس في مشاكل أغرق فيها أقاربُه مجلسَ إدارة نقابته.

أظن أن وراء تلك الأمسية، المزمع عقدها مساء الأحد القادم وتنظمها اللجنة الثقافية والإعلامية بنقابة الصحفيين برئاسة النقابي النشيط محمود كامل، جهدًا كبيرًا قام به الكاتب الصحفي الكبير عاطف سليمان، صديق حلمي بكر المقرب، والذي أخلص لصاحبه حيا وميتا. وعاطف سليمان بهذا يمثل نموذجًا لجيل من الإعلاميين، بل لنوعية من البشر لم نعد نقابلهم كثيرا في حياتنا، إذ لم نسمع عن الراحل حلمي بكر من سليمان إلا كل جميل. وسليمان رغم قربه الشديد من بكر وتواصله معه ومع أسرته، ومعرفته أسرارًا كثيرة عن الرجل، كان يمكنه أن يتاجر بها ويحصد من وراء ذلك أموالا كثيرة من صناع الإعلام القائم على ترويج الشائعات. أنا أعرف أن سليمان كان وراء عودة بكر إلى أرملته بعد أن كان قد طلقها لفترة، فتوسط الصحفي الكبير للمّ شمل الأسرة بدافع إنساني مراعاة لطفلة بكر الصغيرة، وحتى يطمئن قلب الرجل في أيامه الأخيرة.

نجح منظمو الأمسية في حشد أسماء كبيرة وكثيرة، هم الكبار: الموسيقار منير الوسيمي والموسيقار هاني شنودة والموسيقار هاني مهنى، والنجمة نادية مصطفى والموسيقار د. إيهاب عبدالسلام، ود. سلوى حسن رئيس قسم الأصوات بالكونسرفتوار. حشد كبير من النجوم الذين يعرفون للرجل قدره في عالم الموسيقى، وهو أمر أراه في منتهى الأهمية في هذا التوقيت لإعادة الاعتبار لقيمة الرجل المهنية ولتحويل دفة الكلام من الشخصنة إلى الموضوعية.

محمد عبدالعزيز – جريدة الدستور

