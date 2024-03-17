



• في تفاصيل جديدة حول هروب قيادات وجنود مليشيا التمرد السريع من الخرطوم وولاية الجزيرة ، فشلت محاولات التمرد السريع لوقف نزيف هروب ( القادات) من جحيم الحرب ..

• القادة والجنود باتوا في حالة ذعر وخوف من توالي وتركيز الهجمات والعمليات النوعية للجيش السوداني والتي صارت تضرب بدقة متناهية في عمق بقايا أوكار المليشيا ومخابئها السرية الأمر الذي بات يشكل هاجساً للمليشيا بضلوع كبار الضباط وبعض الوجوه المعروفة وسط المليشيات في تعاون مع الجيش وتمليكه معلومات وتحركات القيادات الهاربة ..

• آخر الذين هربوا من ساحات المواجهة عبدالله سليمان آدم مستشار حميدتي والذي كان مكلفاً بالقوة المليشية التي تم الدفع لتعزيز مليشيات التمرد بالإذاعة صبيحة إنقلاب 15 أبريل ..

• المليشي عبدالله سليمان رفض الهروب إلي دارفور لأنها غير آمنة أيضاً لقيادات المليشيا علي حد قوله حيث إتجه إلي دولة جنوب السودان وأنضم إلي أعداد كبيرة من كبار قادة المليشيا الذين وجدوا في مناطق حدودية بجنوب السودان ملاذاً آمناً قبل الهروب إلي دول أخري ..

عبد الماجد عبد الحميد

