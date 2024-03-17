الشواني: لكن السودان سينتصر





ما سمعته في خطاب الفريق ياسر العطا اليوم عن القومية السودانية موفق تماما، لقد تحدث الرجل بما تمثله القوات المسلحة السودانية بكل تلقائية لأن الحمض النووي للقوات المسلحة السودانية يتمثل في القومية السودانية، وهي مشروع يمضي وتتوفر مادته الخام في تاريخ مشترك ولغة ودين وتواصل وتفاعل وموروث لكنه لن يكتمل وبكل أبعاده الحضارية والجغرافية إلا مع تمام بناء الدولة وتشييد الاقتصاد الوطني ومشروع التنمية وإكمال استقلال القرار السياسي الوطني،

هذا مشروع عظيم تقف ضده اليوم المليشيا والعملاء من بعض القوى السياسية من أعوان الاستعمار لكن السودان سينتصر.

والله أكبر والعزة للسودان.

هشام عثمان الشواني