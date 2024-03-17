🔴 عودة شبكة زين الى ولاية الخرطوم في الساعات القادمة





الله أكبر الله أكبر

ستعود شبكة زين الى ولاية الخرطوم

الان الساعة 1 صباحا من يوم الأحد وفي هذه اللحظة مع هؤلاء المهندسين الشباب في البرج وهم يسهرون ويبذلون قصارى جهدهم لعودة شبكة زين الى ولاية الخرطوم ..

التحية لكفاءات بلادي من الشباب الوطنيين الغيورين..

هذا الوطن سيبنيه الشباب بعزيمتهم واصرارهم وصدقهم ..

هذا الجيل من الشباب قادر على صناعة نهضة وتغير وتطوير البلاد رغم الصعوبات والمتاريس والعوائق المصطنعة والمقصودة ..

#الشباب_السوداني

#القوات_المسلحة_السودانية

#معركة_الكرامة

#سودان_واحد_موحد

#براؤون_يارسول_الله

المصباح ابوزيد طلحة