



• أطلق ياسر عرمان في وقت متأخر من مساء أمس السبت وعقب دحر مليشيا التمرد وهزيمته الجديدة في منطقة سلاح الإشارة ببحري ، أطلق تصريحات وبكائيات جديدة تعكس حالة الذهول والإحباط التي تعيشها كلاب صيد وجراء مليشيا التمرد من العملاء والمرتزقة والمأجورين ..

• الرسالة التي يجب أن يعيها ياسر عرمان جيداً ملخصها أن الشعب السوداني صار أكثر وعياً وحرصاً علي مستقبل السودان الوطن .. الأرض والشعب ..

• والرسالة التي يجب أن يعيها ياسر عرمان وكوادر وقيادات عملاء أجهزة المخابرات العالمية ملخصها أن التيار الوطني والإسلامي في السودان سيكون عصيّاً علي أي محاولة لإقصائه في أي معادلة حكم قادمة في السودان ..

• والرسالة التي يجب أن يعيها ياسر عرمان ومرتزقته من أصحاب الياقات البيضاء وأشباه النساء أن الإسلاميين في السودان لن يتركوا الساحة السياسية ولن يكرروا تجربة السماحة والوداعة التي تعاملوا بها مع خصومهم وسفهاء الأحزاب الطائفية والعلمانية عقب سقوط دولة الإنقاذ ..

• هذه المرة سيحمل الإسلاميون كل عناصر القوة اللازمة والمتاحة شرعاً وقانوناً ورجالة لحماية حقهم وحق الصف الوطني أن يكون شريكاً في بناء حاضر ومستقبل السودان ..

• هذه المرة لن يُدير الإسلاميون خدهم الأيسر لتلقي صفعة جديدة ..

• هذا مايجب أن يعلمه ياسر عرمان جيداً ..وبوضوح .. وصراحة ..

• لقد تغيّرت قواعد اللعبة يا عرمان ..إنتهي وقت التغريدات اللئيمة والإكليشهات العقيمة ..هذا زمان الصراحة الشجاعة .. والمواجهة المباشرة ..

• السياسي الوحيد الذي يعلم أن الإسلاميين في السودان إذا قالوا فعلوا هو ياسر عرمان .. وعليه بعد أن عرف أن يلزم !!

عبد الماجد عبد الحميد

