🔴 لماذا على المقاومة في السودان أن تحتفظ بسلاحها؟!





*منذ إعلان القائد العام الاستنفار واندلاع المقاومة الشعبية كنت موقنا بحسم المعركة لصالح السودان ومع ذلك ناديت من وقت مبكر بأن تحتفظ المقاومة الشعبية بسلاحها حتى تضمن تنفيذ المشروع الوطنى*

*بعد معركة الكرامة يجب أن تندلع معركة أخرى إن كان هناك من سيسطو على الانتصار للإستمرار على النهج القديم الذي اورثنا العار والدمار*

*لن يحدث للسودان والسودانيين أسوأ مما يحدث الآن /قتل واغتصاب وقلع للمال العام والخاص*

*شباب ثورة ديسمبر عندما غفلوا عن ثورتهم تم اختطافها واصبحوا مثل (سلاق البيض)وان غفل شباب المقاومة اليوم فسيكون مجرد(فاعل خير)*!!

*بعد الخسارة الفادحة الماثلة أما أن يضمن الناس مستقبلا افضلا لأولادهم وإلا فلتستمر المعركة إلى ذلك الضمان* !

*لم يعد هناك ما يمكن أن يخاف عليه الناس أو يخافوا منه أو يخوفوا به*

*كل ما حدث ولا يزال نتيجة تقديرات سيئة*

*المشروع الوطنى يقوم بمؤتمر عام يحل مشكلتي السلطة والثروة في السودان (جذور الأزمة السودانية)والمجتمعات في الأقاليم (الشعوب السودانية) يجب أن تنال حقها كاملا بالمؤتمر العام أو تننزعه وتحرسه بذات سلاح المقاومة/المافي شنو ؟!*

*بعد فترة انتقالية محددة يجب أن تسلم الثروة للمجتمعات الإقليمية تعليم وصحة وبقية الخدمات وان تختار الأقاليم حكوماتها وحكامها وهذا هو السبيل الوحيد للقضاء على الساسة وعلى السماسرة وعلى العسكرتارية وعلى الحركات التى بدأت تعيد إنتاج نفسها وكأنك يا ابو زيد ما غزيت !!*

*بقلم بكرى المدنى*