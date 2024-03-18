لماذا الصين ليست قوة إقليمية آسيوية؟





بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لم تعد الصين قادرة على إخفاء قوتها الاقتصادية والعسكرية المتنامية، وبعد مرور عقد ونصف من الزمان، أظهرت تصرفاتها أنها تجاهلت تماما نصيحة زعيمها الأعظم السابق دنغ شياو بينج بإخفاء قوى الصين.

لقد بدأ العملاق الآسيوي في إلقاء ثقله ليس فقط مع جيرانه المباشرين، ولكن أيضًا مع الدول التي لا تشترك معها في الحدود.

ومن الأمثلة على ذلك النزاعات الحدودية مع الهند في جبال الهيمالايا، وانتهاك مناطق تحديد الهوية الخاصة بالدفاع الجوي التايواني، وأخيرًا الانتهاك الذي لا نهاية له على ما يبدو للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول المحيطة ببحر الصين الجنوبي من قبل البحرية الصينية وخفر السواحل، وتشمل الأمثلة الأحدث “مراكز الشرطة غير الرسمية” الصينية في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا إلى جانب بالونات التجسس الصينية المزعومة التي طارت إلى المجال الجوي الأمريكي.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، من خلال مبادرة طريق الحزام الشهيرة، قامت الصين بتمويل مشاريع البنية التحتية في الاقتصادات المتعثرة لبناء طرق تجارية من شأنها تسهيل التجارة مع الصين، وقد استفاد بعض المستفيدين من هذه الاستثمارات في جميع أنحاء آسيا بشكل كبير، في حين تمت الإشارة إلى آخرين كدليل على دبلوماسية فخ الديون التي تنتهجها الصين.

تتباهى الصين بثاني أكبر اقتصاد في العالم بعيد المدى وجيشها الحازم بشكل متزايد، وقد بدأ المراقبون العاديون يطلقون على الصين اسم القوة العظمى، وأولئك الذين لا يتفقون مع هذا اللقب يختارون تسميتها قوة إقليمية لقدرتها على التأثير إلى حد كبير في الشؤون الإقليمية، ومع ذلك، وعند الفحص الدقيق لتعريف القوة الإقليمية وسجل الصين، فإن الصين ليست مؤهلة لمثل هذا اللقب.

إن القوة الصلبة المطلقة التي يمكنها التأثير على الشؤون الإقليمية ليست كافية لدولة ما لاكتساب مكانة القوة الإقليمية، بشكل عام، تحتاج القوة الإقليمية إلى تلبية 4 معايير:

(1) موارد كافية من القوة،(2) واستخدام أدوات السياسة الخارجية، والمطالبة بالقيادة، (3) وأخيرًا قبول الأدوار القيادية من قبل الدول الشقيقة في المنطقة، إن فكرة الفيلسوف الإيطالي غرامشي حول الهيمنة تعكس فكرة قبول الأدوار القيادية.

إن القوة المهيمنة الحقيقية، كما يدعي جرامشي، لا تمارس السلطة السياسية والاقتصادية فحسب، بل تتلقى أيضًا الدعم والموافقة من قبل الدولة التي تحكمها، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتولى القوى الإقليمية المهيمنة أدوارًا كصانعي سلام وسلطات أخلاقية.

ويتحمل 1.4 مليار مواطن صيني إلى جانب الحزب الشيوعي الصيني الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يبلغ 17.7 تريليون دولار أمريكي، علاوة على ذلك، فقد خرج الاقتصاد الصيني من قطاع الإنتاج بشكل جيد، أما بالنسبة للجيش، فإن جيش التحرير الشعبي الذي يضم أكثر من مليوني جندي يعمل بميزانية قدرها 230 مليون دولار أمريكي.

وهذه الإحصائيات تفوق بشكل كبير القوات والميزانية المشتركة لليابان والهند، ومع وجود 3 حاملات طائرات وقاعدة بحرية خارجية، تتمتع البحرية الصينية الآن بوضع بحرية المياه الزرقاء، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي يمتلكها جيش التحرير الشعبي والتي يمكنها تجنب اكتشاف الرادار، في إثارة قلق الولايات المتحدة في أواخر عام 2023.

وعلى الرغم من قوتها من حيث العدد، فإن مؤشر التنمية البشرية في الصين يبلغ 0.768، وهو ما يقل قليلًا عن جيرانها المباشرين مثل كوريا الجنوبية واليابان وحتى عدد قليل من البلدان في جنوب شرق آسيا مثل سنغافورة، وبروناي وتايلاند.

مع أخذ كل هذه الأمور في الاعتبار، نضطر إلى استنتاج أن ما تفتقر إليه الصين من حيث الجودة هو القليل الذي تعوضه كمية القوى العاملة لديها التي عانت من انخفاض عدد السكان وأزمة الشباب.

وفي ظل إدارة الرئيس شي جين بينج، شرعت الصين في محاولتها الأكثر طموحًا في الدبلوماسية والتي أطلق عليها اسم مبادرة الحزام والطريق، بالشراكة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي تموله الصين بشكل رئيسي، انخرطت الصين في دبلوماسية اقتصادية تتضمن قروضًا واستثمارات لتطوير البنية التحتية.

سعت الصين جاهدة لكسب الخدمات وتعزيز العلاقات الودية مع الدول في جميع أنحاء آسيا وحتى مع عدد قليل من البلدان في إفريقيا وأوروبا، منذ أن تم تشكيل مبادرة الحزام والطريق بشكل صحيح، أصبحت الذراع الدبلوماسي الرئيسي للصين.

وعلى الرغم من أن المبادرة تكلفت 575 مليار دولار أمريكي، فإن العلاقة بين الصين والمستفيدين من مبادرة الحزام والطريق كانت أكثر ارتباطًا بالمعاملات وأقل اهتمامًا بكسب القلوب والعقول.

على مر السنين، اكتسب الدبلوماسيون والسفراء الصينيون الاهتمام لممارستهم “دبلوماسية المحارب الذئب”، هذا النمط من الدبلوماسية الذي تميز بالموقف العنيد والعدواني في حماية صورة الصين ومصالحها.. لم يلق استحسان المجتمع الدولي.

وحتى في المنتديات المتعددة الأطراف، باستثناء منظمة شنغهاي للتعاون، تواجه الصين تحديات كبيرة، وفي ظل منافسة دول مثل الهند واليابان والولايات المتحدة لمصالح الصين، واختيار معظم دول جنوب شرق آسيا البقاء على الحياد، فإن الصين تكافح من أجل التأثير على منتديات مثل منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، والاتفاقية الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) وفقًا لإرادتها، وحتى في المنتديات الأصغر حجمًا مثل آسيان+3، فإن قوة الصين تتضاءل بسبب عضوية كوريا الجنوبية واليابان.

إن الجهود التي تبذلها الصين في صياغة مبادرة الحزام والطريق، والمطالبة بحقوق سيادية على معظم بحر الصين الجنوبي وتعزيز التكامل الإقليمي، تشير إلى أنها تتطلب الزعامة في منطقتها، وعلى الرغم مما قد توحي به تصرفاتها البعيدة المدى ذات العواقب العميقة، فإن الصين لم تعلن نفسها صراحة قط كزعيم لآسيا أو حتى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وهذا تناقض صارخ مع ما ادعت الولايات المتحدة للعالم الغربي، وما ادعت جنوب إفريقيا بحذر لقارتها الأم، وبدلًا من ذلك، في الخطابات الرسمية التي ألقتها القيادة الصينية، صوّرت البلاد نفسها باعتبارها شريكًا محسنًا ولكنه متساوي يوفر الفرصة للازدهار والتنمية في جهودها الدبلوماسية الاقتصادية، ومن خلال ربط أفعال الصين وكلماتها غير المتطابقة، لا يمكننا إلا أن نذكر أن الصين لم تلمح إلا بشكل طفيف إلى القيادة في منطقتها.

وفيما يتعلق بقبول المكونات الأخرى في المنطقة لقيادتها الضمنية، فمن النادر أن تتخذ أي دولة مواقف تصب في صالح الصين، فقد أنشأت جارتاها المباشرتان، الهند واليابان، بالشراكة مع الولايات المتحدة وأستراليا، الحوار الأمني الرباعي، وهو البرنامج الذي يعارض بشكل ماكر المصالح الصينية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، أبدت إدارة (يونج) الحالية في كوريا الجنوبية اهتمامًا بالانضمام إلى المنصة وعززت علاقات أكثر دفئًا مع منافستها منذ فترة طويلة (اليابان).

إن دول جنوب شرق آسيا التي استفادت إلى حد ما من استثمارات الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق، كما ذكرنا من قبل، تنظر إلى علاقتها على أنها معاملات.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الصين في مجال الدبلوماسية الدفاعية في جنوب شرق آسيا، فإن معظمها لا يزال يفتقر إلى الثقة في الصين، حيث أصبحت دول جنوب شرق آسيا أكثر اعتيادًا على التعاون مع الولايات المتحدة عسكريًا.

ولا ينبغي لعجز الثقة بين الصين ودول جنوب شرق آسيا أن يكون مفاجئا، وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الخطوط المتقطعة العشرة للصين والتي تتداخل مع مطالباتها بالمناطق الاقتصادية الخالصة لدول جنوب شرق آسيا، كما أن تعرض الصيادين وخفر السواحل في جنوب شرق آسيا للمضايقات من قبل نظرائهم الصينيين في بحر الصين الجنوبي ليس بالأمر الجديد.

علاوة على ذلك، فقد تم استغلال الاضطرابات السياسية في ميانمار بين المجلس العسكري والجماعات المتمردة، حيث دعمت الحكومة الصينية المجلس العسكري لحماية استثماراتها، ولكنها غضت الطرف أيضًا عن توسيع أراضي المتمردين، وقامت بتسليم المواطنين الصينيين في ميانمار الذين شاركوا في عمليات الترانزيت، وهذا يوضح أن الصين لم تكن تهمل المخاوف الأمنية في منطقتها فحسب، بل كانت ترتكب أفعالها أيضًا لخدمة مصالحها الخاصة.

إن التطور السريع الذي حققته الصين على مدى العقود القليلة الماضية، والعدد الهائل من السكان، والاقتصاد البعيد المدى، والجيش المتزايد العدوانية، قد يدفع المراقبين إلى الاعتقاد بأنها قوة إقليمية، ومع ذلك، فإن الفحص الدقيق لنوعية سكانها، والبراعة الدبلوماسية، وكيف تنظر إليها دولة أخرى في المنطقة؟، يثبت أنها ليست مثالية بالنسبة للصين.

إن ضعف قوتها الناعمة وقدرتها على اكتساب الثقة يعيق الصين عن اكتساب مكانة القوة الإقليمية، ويبدو الأمر كما لو أن الصين قد وضعت كل طاقاتها تقريبًا على اقتصادها وسكانها، وتوقعت منها أن تمنحها مكانة القوة الإقليمية.

في حين أن تركيزها المفرط على قوتها الصارمة هو الذي أصبح في الواقع عقبة في طريقها للسيطرة على المنطقة، على الرغم من أن الدول تتصرف بشكل مختلف بناءً على مجموعات من العوامل المختلفة، فإن محاولة الصين للسيطرة على المنطقة يمكن أن تكون بمثابة مثال يجب تجنبه بالنسبة للقوى الإقليمية الطموحة الأخرى.

أحمد ياسر – بوابة الفجر

