لجان إعلامية مشتركة بين مليشيا الدعم السريع والقحاتة تقطع حديث ياسر العطا





كان حديث الفريق ياسر العطا بالأمس حديثا قوميا ورغم قلة تعليقي على حديث القادة العسكريين إلا أن النبض القومي التلقائي في حديثه بالأمس كان ملفتا للنظر، اليوم عملت لجان الجاهزية وهي لجان إعلامية مشتركة بين مليشيا الدعم السريع والقحاتة على قطع جزء من بقية حديثه يذكر فيه عقيدة المليشيا العنصرية والآيدلوجيا العرقية التي ينطلقون منها والتي استغلتها قوى خارجية أكبر من إدراكهم القاصر.

عملت لجان الجاهزية على اقتطاع جزء جزء من الفيديو الكامل في محاولة لإظهار ياسر العطا وكأنه يتحدث عن رأي يخصه في معرض وصفه لمشروع المليشيا العنصري، هي حيلة مكشوفة والأمر غير مهم لأن الشعب السوداني يعرف موقف القوات المسلحة جيدا، ولكنها فرصة عملية لنا لنكشف للرأي العام وللشعب السوداني وجود (لجان الجاهزية) وهي لجان إعلامية مشتركة ممولة بين قحت والمليشيا لتعمل ضد الشعب السوداني وجيشه ووحدته.

هشام عثمان الشواني

