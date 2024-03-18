



لم اتفاجأ من بكاء عمر الجزلي وانفعاله المؤثر رغم مرضه

لم أتفاجأ بزغاريد نسرين الامام أبنة حوش التلفزيون

ولم أتفاجأ بزغاريد نجود حبيب أبنة النيل الأزرق عندما حرر الحيش الحبشان التلاته من دنس المليشيا لانهم خلص وأوفياء للوطن والمهنة

لكنني أيضاً لم اتفاجأ من صمت لقمان وماهر الجوخ وبعض مذيعي ومذيعات هذا الصرح الكبير من الذين تلطخوا بعار أحزاب قحت العميلة الذين لم يهنئوا من باب المهنية والانتماء بعودة الاذاعة والتلفزيون لأحضان الوطن

وهم الذين أكلوا وشربوا وربوا اولادهم من خير الاذاعة وتقلدوا المناصب وأصبحت لهم أسماء لامعه..

ما تفتكروا نحن ما شايفين وماعارفين وما راصدين جبنكم وأنحيازكم لعار الولاء الحزبي وليس للوطن..

وغداً يحاسبكم الشعب التاريخ..

#ام_وضاح