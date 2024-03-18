



حسن إسماعيل يكتب

ع الماش

ماذا لو ؟؟

> ماذا لو تراجع ياسر العطا وقرر مع البرهان تسليم السلطة السياسية في الفترة الإنتقالية للقوى المدنية…. حسنا

> في رأيك عزيزي القارئ من في هذه القوى الأنسب للحكم في الفترة الإنتقالية علما بأنه سيتم سحق التمرد وإلقاء( الفلول ) في البحر..

> الحزب الشيوعي[ الشفيع خضر ] > الحزب الشيوعي[ الخطيب] > الحزب الشيوعي[ مهيد صديق] > التجمع الإتحادي[ بابكر فيصل] > التجمع الإتحادي[ شيخ العرب حمد النيل] > حزب البعث [ ابوراس ] > حزب البعث [ السوداني] > حزب البعث [ السوري] > ناصريون نعم [ ساطع الحاج وحده] > ناصريون نعم [ الضد ساطع الحاج وحده] > العبدالناصريون السودانيون

> تجمع القوى المدنية[ مدني عباس وسكرتيرته] > تجمع القوى المدنية[ حمدوك نسخة روتو] > تجمع القوى المدنية[ حمدوك نسخة احمد بدير القاهرة] > تجمع المهنيين[ أ] > تجمع المهنيين [ ب] > تجمع المهنيين[ ج] ( احتياطا)

> الحزب الجمهوري [ جناح النور] > الجمهوري [ جناح أسماء ] > الجمهوري [ جناح البوشي] > أحزاب الأمة القومية[ الواثق، صديق ، ابراهيم الأمين ، الفريق صديق && ] > المؤتمر السوداني[ جناح عبدالرحيم] > المؤتمر السوداني[ جناح حميدتي] > المؤتمر السوداني[ جناح جلحة] > لجان المقاومة[ ١___ ٩٩] > غاضبون

حسن إسماعيل