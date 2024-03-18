تصفيات واسعة في صفوف مليشيا الدعم السريع





كشف أحد الفاعلين من أبناء المسيرية عن تصفيات واسعة طالت أبناء القبيلة من قبل مليشيا الدعم السريع بمنطقة ام عش والقنطور غرب بابنوسة ، وقال ضيف الله ابوالقاسم ان بلال موسى واسرته مع آخرين تم الغدر بهم وتصفيتهم يوم الجمعة الماضية على أساس قبلي ، واضاف إن هؤلاء تم قتلهم بعد إتهامهم بأنهم يمدون الجيش بالمعلومات ، مع أن الإتصالات مقطوعة ومن لديه اجهزة إتصال هم قادة المليشيا من الرزيقات..

وقد اصبحت التصفيات سائدة فى صفوف المليشيا ، فقد كشفت تقاربر سابقة عن تصفية 26 من ابناء الفلاتة من تلس وهم يقاتلون مع المليشيا وتم رمي جثامينهم غرب مدينة الحصاحيصا..

وفى الخرطوم تم تخصيص سجون خاصة لأبناء المسيرية والسلامات والفلاتة ، وخاصة سجن سوبا حيث يرزح اكثر من 5 الف تحت الحبس بحجة مخالفة التعليمات أو التفلت ويشرف على هذه السجون اللواء فضيل ، وليس من بين كل السجناء والمحبوسين أحد من الرزيقات..

وكانت قوات العمل الخاص قد كشفت عن مشانق بالحبال للذين يخالفون التعليمات أو يتم الشك فيهم..

لقد سقطت الكثير من دعاوى المليشيا عن انتصارها لأبناء الهامش أو جلب العدالة والديمقراطية ، وأكثر الفئات تأثرا بهذه الحرب هم ابناء الهامش ، فقد تمت ابادة وتهجير كامل لأبناء المساليت والفور بغرب ووسط دارفور ، وقتل و شرد أبناء جنوب كردفان ، بل تم تهجير أبناء المجلد حاضرة المسيرية وكذلك مدينة بابنوسة..

على قيادات ورموز قبائل المسيرية والفلاتة والسلامات الجلوس لإبعاد أهلهم ومناطقهم من تداعيات هذه الحرب وتاثيراتها عليهم ، فقد أهلكت النسل والزرع ، ودمرت الثروات لصالح أجندة مريبة..



د.ابراهيم الصديق على

17 مارس 2024م