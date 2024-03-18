تقديرات البيروقراطية: الشهيد بركات (نموذجا)
اوقفت شركة بي تو اوبكو والتابعة للمؤسسة السودانية للنفط منذ نوفمبر الماضي 2023م راتب الشهيد المهندس ابراهيم بركات ، والذى استشهد فى المدرعات (سبتمبر 2023م) ، وللشهيد وإخوانه موقف اسطوري من البسالة ، والمجموعة التى أشتبكت مع العدو فى المساحة صفر ، وطلبوا من الطيران القصف دون إعتبار لهم ، وثبتوا ، وتلك حكاية سيخلدها التاريخ لقواتنا وشعبنا ووطننا ، و حين ينجلي غبار المعارك سنكتشف الكثير من الذهب والنقاء والشجاعة والحنكة..
أمضى الشهيد اربعة أشهر فى الحقل بهجليج ، للحفاظ على الانتاج هناك ، وبعد عودته فى اغسطس 2023م ، حمل بندقية إلى المدرعات إلى أن لقي الله شهيدا..
بعد شهر من استشهاده اوقفت الشركة راتبه.. تطبيقا للقانون.. كما برروا ..
وفى الظروف الإستثنائية فإن الأمور بقدرها ؟
– فقد اتجهت الكثير من الشركات ومؤسسات القطاع العام والخاص نحو منح رواتب كاملة أو جزئية للموظفين تقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة للحرب ، والبلاد الآن تعمل بقوة عاملة لا تتجاوز 20% ، ومع ذلك فإن نسبة الرواتب منفذة بنسبة 100%..
– وقدرت ذات الشركة استمرار راتب بعض موظفيها فى بعض المناطق ممن انقطع بهم التواصل وتعذر الوصول إليهم لشهور بعض الحرب .
– اوقفت الكثير من الشركات إجراءات المعاش للذين أكملوا السن القانونية خلال فترة الحرب تقديرا للحالة الراهنة ؟..
فهل استمرار راتب الشهيد إلى حين انجلاء الحرب ارهق كاهل الشركة ؟
ومع تقديرنا أن ما تم مجرد : إجتهاد فى تطبيق القانون ، فما هي الوثائق التى تثبت الوفاة وتم بناءا عليها الاجراء ؟ هل لدى ادارة الموارد البشرية شهادة بذلك ؟ أليس ذلك مقتضيات القانون.. ونحن نعرف أن المؤسسة العسكرية لا تستخرج أى شهادة إلا بعد مرور 6 شهور على الشهادة ؟ واين المؤسسات الصحية أو المدنية لاستخراج شهادة ؟ هذا بالتأكيد قرار تقديري جانبه التوفيق..
إن هذا الأمر يقتضى اكثر من سؤال ورسالة..
* واول تلك الرسائل للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الدفاع ، وبما انكم دعوتم الشعب لحمل السلاح والدفاع عن الوطن ، عليكم حماية حقوق هؤلاء المستنفرين ، واستصدار قرار بعدم إيقاف مرتباتهم وحقوقهم وهم فى الإستنفار أو الذين لقوا الله إلى أن تكتمل إجراءات حقوقهم..
وثانيا: السادة شركة بي تو اوبكي ، إن الحس الإنساني مهم ، خاصة فى حالة يمكن وجود خيارات حولها ، وتعلمون أن للشهيد اسر وابناء ، فمن الاوفق معالجة الأمر بإحسان يليق بالمؤسسة وبالعاملين فيها..
ثم إن صورة المؤسسة الذهنية مهمة ، فى المجتمع ، وفى داخل المؤسسة وهى تتعامل مع قضية بالغة الحساسية دون إكتراث لتاثير ذلك على موظفيها..
وثالثا: إلى زملاء وأصدقاء الشهيد المهندس ابراهيم بركات ، أنصروا الشهيد ، من خلال إدارة حوار مع قيادة الشركة ومن خلال خلافة الشهيد فى أهله وأنتم تعرفون أثقال الحرب على الاسر..
تقبل الله الشهيد المهندس ابراهيم بركات ، وكل شهداء الوطن وشفا الله الجرحى..
د.ابراهيم الصديق على
16 مارس 2024م
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