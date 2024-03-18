راشد عبد الرحيم: (صاحب الفنيلة البيضاء دقستي ليه يا بليدة من حبو ما مستفيدة)





*دقستي ليه يا بليدة*

(صاحب الفنيلة البيضاء دقستي ليه يا بليدة من حبو ما مستفيدة)

أغنية شعبية إنتشرت إنتشارا واسعا قبل فترة .

تعبر تماما عن قحت وتقدم والتي بذلت حبا متعددا ولم تستفد منه .

دقست قوي الحرية والتغيير عندما تحالفت مع قيادة الجيش وشكلت المجلس العسكري وقامت بموجب ذلك بقسمة السلطة بينها وبين حلفائها .

دقست ثانية وهي تشرع وثيقة دستورية ودقست ثالثة حين زورتها .

دقست رابعة وهي تتنكر علي عهدها بان تشكل الحكومة من حلفائها ثم شكلتها من أحزابها وعينت القيادات منهم وزراء .

دقست خامسة عندما تحالفت مع الدعم السريع وأصبحت ظهيره السياسي .

دقسة سادسة دفعت فيها الدعم السريع للإستيلاء علي الحكم بالقوة .

ثم دقست سابعا بالتهديد بالحرب أو الإطاري .

ثم دقسة ثامنة وهي تدعم المتمردين في الحرب .

تلتها دقسة تاسعة بالسعي للهدنة وإيقاف الحرب لإنقاذ التمرد من الهزيمة القادمة .

تصريحات الفريق اول ياسر العطا حول تولي الجيش للحكم في الفترة الإنتقالية اصابتهم بهلع شديد وبدأوا في الصراخ ضد الجيش متناسين ان قرار الجيش بتولي الحكم لفترة إنتقال تسبق الإنتخابات .

قالت رشا عوض الناطق باسم تقدم ( الجيش السوداني ما يزال يري انه الوصي علي السودانيين وهو ما يطرح تساؤلا مهما حول من إنتخب ياسر عطا او البرهان ) .

وقال جعفر حسن الناطق باسم تحالف قوي الحرية والتغيير ( كنا نعلم من اللحظة الأولي ان من اهم اهداف هذه الحرب هي الإستمرار في مقاليد السلطة ولو بأي ثمن ) .

عندما شكلوا الحكم من قبل لم يسألوا انفسهم عن الذي فوضهم وينكرون علي الجيش الذي قاد البلاد في مواجهة التمرد ان يتولي الحكم مرحليا .

من الأحق بالحكم ؟ قحت ام الجيش ؟

هل يريدون من السودانيين إعادتهم للحكم بعد فشلهم الذريع فيه ؟

هل يطمعون ان يعيدهم الشعب للحكم وهم الذين طالبوه بالتسليم للتمرد ليحكمهم وهو يحتل بيوتهم بعد ان طردهم منها .

هم احق بالحكم أم الجيش الذي قاد الدولة بحكمة وادار الحرب بشجاعة وتخطيط سليم واداء مذهل ؟

دقستي ليه يا بليدة ؟ هل تريدين أن تستفيدي من الذي تكرهين بعد ان ضيعت من تحبين ؟

تسعة دقسات .

فعلا بليدة يا قحت .

راشد عبد الرحيم