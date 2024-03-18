حسن إسماعيل: ماذا لو عادت قحط للجيش وللبرهان معتذرة لتعيد خطب وده وترجع إلى إصبعها (دبلة الجيش)
ع الماش
اعتذار قحط
> ماذا لو عادت قحط للجيش وللبرهان معتذرة لتعيد خطب وده وترجع إلى إصبعها( دبلة الجيش)
> كم (لوح صابون فنيك) وكم جردل( ديتول) تحتاج لغسل لسانها من مفردة ( الجيش جيش فلول وكيزان ومليشيا حزبية)
> ملاحظات
> يمكن إستخدام الآلة الحاسبة ويمكن تقدير الكمية إلى أصغر رقم عشري
> الإنتباه إلى أن لسان الحكامة زينب الصادق يحتاج وحده لحسبة مختلفة
> لسان صلاح مناع خارج حسبة كوتة( الفنيك والديتول) فيمكن الاستعاضة( بحجر محك ولفة ليفة حديد)
> هنالك جوائز قيمة في انتظار الإجابات الأقرب للصواب
> وكده
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أصحاب الإجابات العشر الأولى سيفوزون بنسخة مجانية من كتاب الدكتور حمدوك الأخير [ كيف تصبح رئيس وزراء فاشل ومعارض أفشل] نسخة منقحة
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حسن إسماعيل
١٦ مارس ٢٠٢٤م
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