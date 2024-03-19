موقف دولة جنوب السودان المشرف والذي يجب أن يكون !!





بعد أن تم أسر ١٤ مقاتلا من أبناء جنوب السودان في مقر الإذاعة وهم يقاتلون مع الجنجويد وهم يرتدون زيهم، قال وزير الإعلام بجنوب السودان مايكل مكواي عقب اجتماع مجلس الوزراء: إن هؤلاء مجرد باحثون عن المال ويجب أن يواجهوا المحاكمة وفقًا للقانون السوداني. وقال: أنهم كحكومة لن يذهبوا لحمايتهم لأننا لم نأذن لهم للذهاب للقتال في السودان، إذا صادفهم أحد هناك فهم ليسوا من مسؤوليتنا، لأنهم ليسوا تحت قيادتنا، وهم مرتزقة يبحثون المال.

يعني كلامو بالعربي الواضح، بيقولوا ليكم الناس ديل هم ما عندهم اي علاقة بيهم وجاءوا السودان بدون علمهم، عشان القروش، والارتزاق عشان كده بأختصار (ياكلوا نيمهم).

د. عنتر حسن