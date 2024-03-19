لا علاقة للأسرة … دعوها رجاءا





لا تعجبني ولا أوافق ولا أفهم ولن أتفهم دوافع إعلان أسرة أحد مشاهير الدعم السريع التبرؤ منه وكمان بإعلان قضائي ، حاجة عجيبة والأعجب أن نحسب مثل هذا الخبر إنتصارا لدرجة الترويج له بهذه الكثافة.

جون قرنق :

ظلت أسرته وإخوانه يقيمون بالحاج يوسف طوال سنوات محاربته للدولة السودانية.

مالك عقار إير :

ظلا بنته محتفظة بوظيفتها في شرطة السودان ولم تقال ولم يطلب منها أن تستقيل أو تتبرأ منه.

ياسر عرمان :

كم سنة ظل يحارب في الحكومة السودانية منذ خرج وأنضم للحرة الشعبية فهل طالب أحد أسرته بالتبرؤ منه.

خليل إبراهيم :

قاتل الحكومة السودانية ووصلت قواته في عملية الذراع الطويلة إلى شارع العرضة في 2008م ، فهل طالب أحد أسرته بالتبرؤ منه ؟ بالعكس فحين قتل توجهت الوفود زرافات ووحدانا لتقديم واجب العزاء لأسرته في حي عد حسين جنوب الخرطوم.

ولا أريد الإكثار من الأمثلة كي لا أطيل ، وهكذا كان سودان 56 ، لا دخل للأسرة بتوجهات الفرد في السياسة والشأن العام.

دعوا الأسرة بعيدا ، رجاءا.

#كمال_حامد 👓