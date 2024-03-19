لا علاقة للأسرة … دعوها رجاءا
لا تعجبني ولا أوافق ولا أفهم ولن أتفهم دوافع إعلان أسرة أحد مشاهير الدعم السريع التبرؤ منه وكمان بإعلان قضائي ، حاجة عجيبة والأعجب أن نحسب مثل هذا الخبر إنتصارا لدرجة الترويج له بهذه الكثافة.
جون قرنق :
ظلت أسرته وإخوانه يقيمون بالحاج يوسف طوال سنوات محاربته للدولة السودانية.
مالك عقار إير :
ظلا بنته محتفظة بوظيفتها في شرطة السودان ولم تقال ولم يطلب منها أن تستقيل أو تتبرأ منه.
ياسر عرمان :
كم سنة ظل يحارب في الحكومة السودانية منذ خرج وأنضم للحرة الشعبية فهل طالب أحد أسرته بالتبرؤ منه.
خليل إبراهيم :
قاتل الحكومة السودانية ووصلت قواته في عملية الذراع الطويلة إلى شارع العرضة في 2008م ، فهل طالب أحد أسرته بالتبرؤ منه ؟ بالعكس فحين قتل توجهت الوفود زرافات ووحدانا لتقديم واجب العزاء لأسرته في حي عد حسين جنوب الخرطوم.
ولا أريد الإكثار من الأمثلة كي لا أطيل ، وهكذا كان سودان 56 ، لا دخل للأسرة بتوجهات الفرد في السياسة والشأن العام.
دعوا الأسرة بعيدا ، رجاءا.
#كمال_حامد 👓
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