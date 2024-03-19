كمال حامد: الهمباتة الدوليون





الأمم المتحدة ومعها دول كبرى عرقلت تحرير الحديدة في اليمن 2014م بحجة الجوع والإغاثة وتم تشكيل بعثة أممية مقرها الحديدة تلهط غالب التبرعات لرواتب ومخصصات أعضاء البعثة المرفهين فهي منظمة همباتة ورباطة دوليين وتناور الآن بشدة لتكرار نفس السيناريو في السودان وإذا نجحت سيتطاول الصراع ويتعزز التقسيم وبالعكس سيشتد الجوع وسيتم تشكيل بعثة إغاثة أممية جديدة للإستثمار في الفقر والجوع الذي كان صناعته أحد أهداف هذه الحرب.

#كمال_حامد 👓