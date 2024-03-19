رأي ومقالات
حرب السودان 23م إنبعاث مفاجئ للعنف في الهوية الأفريقية في سودان الوسط الجاهل بها
كل حروب الصراعات على السلطة في دول أفريقيا مابعد الإستعمار تميزت بإستهداف المجتمعات بالسلب والنهب والإغتصاب والمذابح وهو إمتداد للتراث الأفريقي في الحروب وكسر الشوكة ، وبعض منتصريها هم اليوم زعماء ورؤساء دول ولذلك إستنكار الأفارقة لما يحدث في السودان باهت وعلى مضض ولا يجدون بعد كل ذلك غضاضة في السعي الدؤوب للجمع بين البرهان وحميدتي.
#كمال_حامد 👓
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