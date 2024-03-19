رأي ومقالات

حرب السودان 23م إنبعاث مفاجئ للعنف في الهوية الأفريقية في سودان الوسط الجاهل بها

2024/03/19

كل حروب الصراعات على السلطة في دول أفريقيا مابعد الإستعمار تميزت بإستهداف المجتمعات بالسلب والنهب والإغتصاب والمذابح وهو إمتداد للتراث الأفريقي في الحروب وكسر الشوكة ، وبعض منتصريها هم اليوم زعماء ورؤساء دول ولذلك إستنكار الأفارقة لما يحدث في السودان باهت وعلى مضض ولا يجدون بعد كل ذلك غضاضة في السعي الدؤوب للجمع بين البرهان وحميدتي.

#كمال_حامد 👓

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