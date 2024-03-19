الدعم السريع إنتهى في السودان كتنظيم عسكري له تراتُبية قاعدية وهًرمية





الحقيقه الأولى

هي أن الدعم السريع إنتهى كتنظيم عسكري له تراتُبية قاعدية وهًرمية ،، الموجود الآن في الطُرقات ومنازل المواطنين ما هو إلا ( يونيفورم ) ترتدية مجموعة لصوص وعصابات وقطاعين طُرق ومرتزقة موتوريين ¡¡

الحقيقه الثانيه

هي أن قيادات الدعم السريع الذين يعرفهم عامة الناس قد أصبحوا مابين قتيل وسجين وهارب بمن فيهم قائده العام وليس لهم أي مقدرة على قيادة مجموعة اللصوص والعصابات ولا يستطيعون نزع ( اليونيفورم ) منها أو إخراجها من المنازل ¡¡

الحقيقه الثالثه

أن مستشاري مليشيا الدعم السريع مجموعة إنتهازيين ومًرضى نفسيين وأصحاب نفوس ضعيفه يكذبون مقابل المال ويعلمون أن الدعم السريع إنتهى وأصبح ( يونيفورم ) وليس مؤسسه كما كان ¡¡

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

✍️ تبيان توفيق الماحي أكد ✌️

