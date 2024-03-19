قوات المليشيا بالإذاعة تمثل آخر مجموعة عالية التدريب من (الدعم السريع)





من الوضوح بمكان للذي يقرأ مسار حرب الكرامة؛ أن تداعيات الهزيمة الموجعة التي مُنيت بها المليشيا المتمردة في قاعدتها العسكرية بالإذاعة، كان لها من الأثر السالب على المليشيا بأكثر مما توقعته القوات المسلحة السودانية.

□ لا شك عندي أن الجيش السوداني ما زال يتحفظ عن إشهار كثير من مكاسبه والأهداف التي وضع يده عليها في قاعدة الإذاعة.

□ تمثل قوات المليشيا بالإذاعة آخر مجموعة عالية التدريب من ( الدعم السريع ) شاركت في الاستيلاء على مواقع عسكرية منذ اليوم الأول للحرب.

□ ثمة ظاهرة هروب بطلب النجاة اطلت بجلاء على المشهد المليشي بعد الهزيمة، وهذا ظاهر في عدم التكافؤ بين عديد الجنود من جهة؛ وأعداد الضباط من الجهة الأخرى؛ فقد تفوق عدد الضباط على الجنود في معارك سلاح الإشارة.

□ لا يغيب عن المراقب حالة الشلل في تقدير الأمور التي أصابت المليشيا الإجرامية، وهي تسعى على نحو لا واعي، لتحقيق نصر على أي جبهة تّخفف به وقع تلك الهزيمة الموجعة وما انسل من تداعيات.

عصمت محمود أحمد