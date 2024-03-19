بكري المدني: جعفر في الأنحاء.. شيء لله يا ميرغني !!





*بلا ضوضاء هبط السيد جعفر الميرغني مطار بورتسودان في زيارة لم يعلن عنها من قبل ولم تكشف بعد أسبابها ولكنها لن تخرج بأي حال عن تعضيد موقف الجيش خاصة بعد الانتصارات الأخيرة وعن تأكيد موقف الحزب الاتحادي (الأصل)منه ومنها*

*يحفظ للسيد جعفر الميرغني أن حافظ على هوية الاتحادي وانتمائه الوطنى فى زمن الاستقطابات الكبيرة والخطيرة*

*حافظ السيد جعفر على الاتحادي داخل الوطن ولم يتركه لأحد خارج أو داخل الحزب او البيت!*

*إن فشل جهات وجهود دولية وإقليمية ومحلية في دفع الأصل ليبقى صورة باعث للاطمئنان على الحزب وعلى البلد*

*أن كانت ثمة مخاوف فهي في التقاطعات بين المجموعات والقيادات الاتحادية وهي علة قديمة ومتجددة تبطيء من ايقاع الحزب كثيرا ولا علاج لها إلا بالتنظيم !!*

*بقلم بكرى المدنى*