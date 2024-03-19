عثمان ميرغني: أمريكا مستعجلة لإنهاء الأزمة السودانية ومنبر جدة لم يعد موجوداً





قال الكاتب عثمان ميرغني بأن أمريكا مستعجلة لإنهاء الأزمة السودانية فالزمن قبل الهاوية لا يتجاوز الثلاثة أشهر.

وكتب عثمان ميرغني على حسابه في تطبيق “أكس” :

التقينا بالمبعوث الامريكي و تناقشنا معه ويبدو: (١) منبر جدة لم يعد موجودا.. (٢) امريكا مستعجلة لانهاء الازمة فالزمن قبل الهاوية لا يتجاوز الثلاثة اشهر. (٣) الحل يصنعه السودانيون وحدهم. (٤) الأولوية لوقف الحرب. (٥) القوى السياسية تمثل نفسها ولا تمثل الشعب السوداني..

رصد وتحرير – “النيلين”