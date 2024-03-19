بيت الشورة* ..الجمارك في معركة الكرامة…..المبادرة والمناصرة …نحن عشمك يا وطن





تحدثنا من قبل عن تشديد مدير قوات الجمارك السودانية الفريق شرطة حسب الكريم ٱدم النور على سد الثغور وضبط الحدود ووقفته مع قوات مكافحة التهريب بقوات الجمارك في خندق واحد حتى أنه يتفقد الضبطيات في كل الأوقات ،ولا أبالغ إذا قلت إنه يحتفي بضبطية السيارة التي تحمل وقودا مع التي تحمل مئات الكيلوغرامات من الذهب وذلك تحفيزا لجنوده حتى يشعروا بالمسؤولية ولا يتراخى اي فرد منهم تجاه أي مخالفة.

بهذه الوتيرة تم ضبط كمية ضخمة من الأدوية والمعدات الطبية التي بعد استيفائها لشروط السلامة تم توزيعها على المستشفيات الكبيرة بالمدن يشرف على ذلك الجهد الضخم صندوق مال الخدمات وأمينه الامين الاخ العميد شرطة حقوقي بابكر محمد قسم الله الرجل الهميم تجاه كل هيعة يسانده تيم الاستخبارات بقيادة الاخ المقدم عبد الناصر عبد الرحيم الذي تابعته شهرين متتاليين لبعض الاحصائيات إلا أن الرجل قضى كل وقته مسافرا سندا لاخوته في معركة الكرامة ، وقد استهدفت حملة توزيع الأدوية المستشفيات العسكرية بكل المدن السودانية ،إن مواصلة الجمارك لبذلها وعطائها غير الممنون ليس بجديد ولكنه تماهيا طبيعيا نابعا من تداعي قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الجمارك اصطفافا في معركة الكرامة إلى أن جاء اليوم الذي عجزت فيه عن الحديث ونقل ما حدث ،لقد جمعت قوات الجمارك كل ما وسعها من أدوية ومعدات طبية وأغذية وعجمت اعوادها فاختارت العميد حقوقي بابكر محمد قسم الله وأركان حربه المذكورين أعلاه وقد انضم إليهم العقيد شرطة سعد موسى واتجهوا صوب قلب الحدث وسرة معركة الكرامة ……قاعدة وادي سيدنا العسكرية دعما لزملائهم في القوات المسلحة بقافلة هي الأولى من نوعها وكان لها الأثر الكبير على قادة القاعدة الحصينة اللواء دكتور مهندس ابراهيم عثمان علي واللواء دكتور مهندس ابو طالب محمد عيسى ،القافلة حطت رحالها في يوم مبارك دعما للمعركة الاشرس في تاريخ السودان …..معركة الكرامة.

ثم ماذا بعد؟

ظل هذا القلم مصلتا منافحا وموضحا الدور الكبير لقوات الجمارك السودانية تسانده اقلام لها بريقها حان اليوم لازجاء الشكر لهم جميعا زملاء اعزاء حملوا مشعل الحق وعرفوا قيمة ما تقدمه قوات الجمارك للوطن فانحازوا لها وهم يفاجئوني يوميا بنص ادبي رفيع يتحدث عن انجازات الجمارك ،كما لا انسى الإخوة الزملاء في اعلام قوات الجمارك وهم يحملون السلاحين…..السيف والقلم واقول اخيرا لكل الإخوة ضباط وضباط صف وجنود قوات الجمارك لكم الشكر في الدر الذي نحن قائلوه فأنتم مانحوه ونحن لنا شرف النظم.

عمر الكردفاني