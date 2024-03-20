الأمير عبدالقادر منعم منصور قدر الرجال واقدارهم





*أول حالة انشقاق معلنة وموثقة لقوة كانت تتبع للدعم السريع وتنضم للجيش كانت في النهود بولاية غرب كردفان حيث أعلنت القوة المذكورة واقسمت على الدفاع عن الأرض والعرض ومؤسسات الدولة تحت قيادة القوات المسلحة*

*هذا وعي مطلوب وجهد مقدر من أمير عموم حمر عبدالقادر منعم منصور والذي سجل موقفا ولا يزال في معركة الكرامة يليق به كأمير و يليق بالأهل في دار حمر وموقف يستحقه الوطن والشعب*

*ظللنا نتابع بدهشة محاولات الاستهداف وإضعاف الأمير منعم منصور والذي كان ولا يزال يثبت في المواقف الكبيرة أنه كبير وان(رئيس) القوم لا يحمل الحقدا !*

*بفضل الفرقة العسكرية بالنهود ومجتمع غرب كردفان كافة وبفضل قيادة الأمير منصور الحكيمة ظلت المنطقة متماسكة و عصية على الجنجويد وهاهى اليوم تنتزع بعض أبناء الوطن منهم و تردهم ردا جميلا الى حيث الصفوف المتراصة دفاعا عن الأرواح والاعراض والممتلكات في اكبر حملة استهداف يتعرض لها السودان*

*قريبا وقريبا جدا ترد الدولة التحية بأحسن منها للنهود ولغرب كردفان وامارة حمر التى يتزعمها الأمير منعم منصور ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال*

*بقلم بكرى المدنى*