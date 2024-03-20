إلى المبعوث الأمريكي الخاص توم بيرييلو.. وقف الحرب في السودان يبدأ من (أبو ظبي)





إذا كانت إدارة بايدن التي بعثت بك مبعوثا خاصا إلى السودان جادة في وقف الحرب في بلادنا فإن الطريق إلى ذلك يبدأ من حليفتكم (أبو ظبي) التي أثبتت التقارير الإستخبارية و تقارير كبريات الصحف و وكالات الأنباء في بلدكم و مداولات و مذكرة مجلس الشيوخ و شهادات عديد من الجهات و المنظمات على إمتداد العالم أنها قامت و ما تزال تقوم بدعم المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية بالسلاح و العتاد !!

أوقفوا الدعم الإماراتي للمليشيا بعدها تلقائياً ستتوقف الحرب .

أما لقاءاتك ببعض الأطراف السودانية في الخارج و من بينها الجناح السياسي للمليشيا (قحت/تقدم) فهي مضيعة للوقت و نشاط علاقات عامة لا عائد منه !!

و لتعلم أن الشعب السوداني صاحب الفاتورة الأعلى في الحرب و الذي انتظم في صفوف المقاومة الشعبية بطول البلاد و عرضها هو الجهة الوحيدة التي تملك قرار وقف الحرب أو إستمرارها !!

(نقطة سطر جديد)

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

حاج ماجد سوار