يتساءل كثيرون عن سبب استمرار زيجات رغم ما يفوح من خلاف وسوء عشرة احيانا
يتساءل كثيرون عن سبب استمرار زيجات رغم ما يفوح من خلاف وسوء عشرة احيانا؛
والاسباب 11 :
١- تأسست الزيجة لهدف روحي عظيم
٢- وبنيت على حب حقيقي
٣- واستندت على ارضية صلبة من تبادل العطاء المشترك.
٤- لأنهما بعد العشرة اصبحا يكملان بعضهما وان لم يعلما
٥- اعتبار الفشل في التعامل خبرات تدفعنا لتجديد وسائل الجذب.
٦- اثق أني اعطيك ظهري لتحميني رغم أنك غاضب مني
٧- لأني أدلعه مرة ويدلعني مرة
٨- سنظل ننام في سرير واحد، وسأقبلك وانت نائم حتى نجتمع في قبر واحد
٩- لا زلنا نمزح مع بعضنا ونضحك لنفس تلك النكات الغبية ونتمشي ليلا
١٠- لأنها تسعد عندما يدخل عليها المطبخ ويبتسم لما تقاطعه بقصتها “السخيفة” وهو يتصفح الجوال
١١- اختيار واختبار النهاية المشتركة
محمد هاشم الحكيم
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