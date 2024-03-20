



يتساءل كثيرون عن سبب استمرار زيجات رغم ما يفوح من خلاف وسوء عشرة احيانا؛

والاسباب 11 :

١- تأسست الزيجة لهدف روحي عظيم

٢- وبنيت على حب حقيقي

٣- واستندت على ارضية صلبة من تبادل العطاء المشترك.

٤- لأنهما بعد العشرة اصبحا يكملان بعضهما وان لم يعلما

٥- اعتبار الفشل في التعامل خبرات تدفعنا لتجديد وسائل الجذب.

٦- اثق أني اعطيك ظهري لتحميني رغم أنك غاضب مني

٧- لأني أدلعه مرة ويدلعني مرة

٨- سنظل ننام في سرير واحد، وسأقبلك وانت نائم حتى نجتمع في قبر واحد

٩- لا زلنا نمزح مع بعضنا ونضحك لنفس تلك النكات الغبية ونتمشي ليلا

١٠- لأنها تسعد عندما يدخل عليها المطبخ ويبتسم لما تقاطعه بقصتها “السخيفة” وهو يتصفح الجوال

١١- اختيار واختبار النهاية المشتركة

محمد هاشم الحكيم