تأشيرة المرور.. تفاصيل رحلة من جدة إلى دبي عبر البصات





رغم المعاناة التي يتكبدها من يسعى للوصول الي المملكة العربية السعودية عبر الزيارات العائلية وغيرها من تأشيرات، إلا أن تأشيرة المرور التي تبلُغ فترتها أربعة أيام تمثّل خيار جيد لمن يسعى إلى أداء العمرة وتسجيل زيارات سريعة إلى معارفه بارض الحرمين الشريفين ومن ثمّ المغادرة إلى الوجهة التي ينشدها المسافر قبل انقضاء الفترة المحددة.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن إصدار تأشيرة المرور لايستغرق غير 24 ساعة وهذا ماحدث لي حينما وفرتها الزميلة المحترمة بأكاديمية كمبراون “مرفأ خليفة” قبل أن تكتمل الساعات الأربع وعشرون وقد اتجهت الزميلة مرفأ إلى مجال السفر والسياحة عقب إندلاع الحرب وتتمتع بالمصداقية وسرعة الإنجاز.

والسفر عبر هذه التأشيرة من بورتسودان الي جدة ليس حصرياً على البواخر حيث يُمكن السفر عبر الطائرة أيضاً رغم الإختلاف في التكلفة، وبعد الوصول إلى مطار جدة يتوجه من يحمل تأشيرة المرور إلى مكة لأداء العُمرة ومن ثم فإن الخيارات أمامه تكون مفتوحه حسبما يخطط بالبقاء في مكة والسفر إلى المدينة المنورة او التوجه إلى أي مدينة داخل المملكة خلال الفترة الزمنية المحددة للتأشيرة.

عن تجربتي وعقب أداء العُمرة يممّت في اليوم الثاني الي الرياض إنطلاقاً من جدة عبر بصات أنيقة وحديثة

للشركة السعودية للنقل الجماعي تتحرك من المدينة الساحلية إلى العاصمة الرياض طوال ساعات اليوم، فقد تحركت رحلتنا عند الثالثة مساءاً من يوم السبت ووصلت عند الخامسة من صباح يوم الأحد وتبلغ التذكرة 218 ريال.

وفي يوم الإثنين تحركت على متنّ بصات ذات الشركة من العاصمة الرياض صوب مدينة دبي الإماراتية عند الساعة الرابعة مساءاً ووصلت عند السابعة صباحا من يوم الثلاثاء وتبلُغ المسافة ألف كيلو فيما يبلغ سعر التذكرة 250 ريال.

في المعبر الدولي بين السعودية والإمارات فإن الإجراءات لاتستغرق غير ساعة وربنا زادت قليلا في حالة وجود عدد كبير من السيارات والتعامل في المعبرين من سلطات البلدين على درجة عالية من إلاحترام وتتوفر في المعبرين كل الخدمات المطلوبة.

والجدير بالذكر أن ذات الأمر ينطبق على الوجهات الخليجية الأخرى التي يمكن السفر إليها عبر البر والطيران من السعودية، وبصفة عامة فإن تأشيرة المرور للملكة خيار جيد من واقع أن سعرها بسيط بالإضافة إلى أنها تتح للزائر أداء العُمرة وزيارات الأهل والأصدقاء ومن ثم السفر إلى وجهته التي يقصدها.

صديق رمضان