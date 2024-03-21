الجزولي الآن مختطف على نحو قسري، فالأولى الدعاء أن يفك الله أسره
□ صديقنا د.سعد عبدالقادر العاقب سعد كتب يتهم ( دواعش الجزولي ) بأنهم وراء انتهاك حرمة المشائخ الصالحين بأم درمان!
□ المدهش أنه برأ المليشيا الإجرامية لأنهم بزعمه يتبعون الطريقة التيجانية ( المبرأة من شنائعهم )!
○ ( علامة التعجب لازمة ).
□ فهل اتباعهم للطريقة التيجانية عصمهم من انتهاك حرمات المسلمين الأحياء.
□ لقد استحلوا دماء الأحياء، واغتصبوا الحرائر، ونهبوا وسرقوا الأحياء، وأذلوا وأهانوا الأحياء …
□ لقد فعلوا كل هذا مع الأحياء فما الذي يعصمهم من انتهاك حرمة الأموات.
□ الغرض مرض والعياذ بالله.
□ الجزولي الآن مختطف على نحو قسري، فالأولى الدعاء أن يفك الله أسره ويفرج عنه بدلاً عن بهتانه والتجني.
د/ عصمت محمود أحمد
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