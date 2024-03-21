



□ صديقنا د.سعد عبدالقادر العاقب سعد كتب يتهم ( دواعش الجزولي ) بأنهم وراء انتهاك حرمة المشائخ الصالحين بأم درمان!

□ المدهش أنه برأ المليشيا الإجرامية لأنهم بزعمه يتبعون الطريقة التيجانية ( المبرأة من شنائعهم )!

○ ( علامة التعجب لازمة ).

□ فهل اتباعهم للطريقة التيجانية عصمهم من انتهاك حرمات المسلمين الأحياء.

□ لقد استحلوا دماء الأحياء، واغتصبوا الحرائر، ونهبوا وسرقوا الأحياء، وأذلوا وأهانوا الأحياء …

□ لقد فعلوا كل هذا مع الأحياء فما الذي يعصمهم من انتهاك حرمة الأموات.

□ الغرض مرض والعياذ بالله.

□ الجزولي الآن مختطف على نحو قسري، فالأولى الدعاء أن يفك الله أسره ويفرج عنه بدلاً عن بهتانه والتجني.

د/ عصمت محمود أحمد