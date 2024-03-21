🔴 الطيران السوداني يدمّر 20 شاحنة تحمل حاويات طائرات مسيّرة حديثة بمنطقة الزُرق معقل آل دقلو





• في عملية نوعية هي الأقوي لمتابعة ومراقبة خطوط إمداد مليشيا التمرد ، قصف سلاح الطيران السوداني ودمّر 20 شاحنة تحمل حاويات طائرات مسيّرة حديثة بمنطقة الزُرق معقل آل دقلو ونقطة تجميع السلاح والمرتزقة ..

• حاويات المُسيّرات التي تدميرها مساء أمس الثلاثاء تمثّل أحدث دعم إماراتي للتمرد السريع .. وتتكتم الأجهزة الأمنية السودانية علي تفاصيل أسلحة إماراتية أخري تم تدميرها عند نقطة عبور الحدود السودانية الليبية في طريقها إلي دارفور ..

• نوعية وحجم الأسلحة الإماراتية التي تم تدميرها خلال الأيام السابقة كشفت عن كثافة التدخل الإماراتي المباشر لإنقاذ مليشيا التمرد السريع من الإنهيار حيث تقوم الخطة علي تعويض النقص المريع في عدد الجنود وفشل تحريك مقاتلين من حواضن مليشيات التمرد بدارفور بتزويد عصابات المليشيا في مناطق المواجهة مع الجيش السوداني بأسلحة متطورة لإحداث فرق في ساحة الحرب

ووفقاً لتقارير غربية تكثّف الإمارات حملات تجنيد مرتزقة من دول عربية وغربية وأفريقية لدعم مليشيات التمرد وذلك بالسعي لفتح معسكرات تجميع وتدريب نوعي في دول أفريقية مثل يوغندا وكينيا ..

عبد الماجد عبد الحميد

