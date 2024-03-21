سؤال احمد طه لسلك !؟





خالد ظن انه سأل السوال الحاسم حين قال : من الذي انتخب او فوض الجيش ليدير الفترة الانتقالية ؟!

اتاه الرد البديهي والحاسم من احمد طه: ومن الذي فوضكم او انتخبكم انتم في قحت أو تقدم لإدارة الفترة الانتقالية !!؟

فبهت الذي كفر

يا خالد سلك المادة (٦) من قانون القوات المسلحة هي التي تفوض للجيش ان يفعل ذلك وفق القانون في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ( بعد الثورة وبعد الحرب ) ..

يعني انت عامل فيها سياسي وحتى قانون القوات المسلحة لم تطلع عليه .

اهداف وواجبات القوات المسلحة.

6ـ القوات المسلحة السودانية قوات عسكرية قومية التكوين والهدفال ولاؤها لله والوطن ، وتكون لها المهام والاختصاصات الاتية:

(أ) حماية سيادة البلاد والدفاع عن النظام الدستوري والزود عنه.

(ب) تـــــأمين ســـــلامة الـــــبلاد والـــــدفاع عنهـــــا فـــــى مواجهـــــة التهديـــــدات الداخليـــــة والخارجية ،

(ج) تامين احترام ســـيادة حكـــم القـــانون والحكم المدني الديموقراطي وحقوق الانسان,

(د) التصدي لحالات الطوارئ المحددة قانونا

(هـ) الدعوة للتدين والاخلاق والقيم الفاضلة وتقوية روح الوحدة والولاء والمواطنة بين افرادها .

(و) العمل علي تطوير امكانياتها العسكريةوالبشرية والماديةوالعلمية ،

(ز) المشاركة في توطيد وحماية السلام والامن الدوليين تنفيذا للالتزامات الاخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية

وليد محمد المبارك

