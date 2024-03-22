التحية للمهندسين وتطبيق بنكك للسيادي





من الملاحظات حول التنمية السودانية الأكثر إثارة للاهتمام في العقدين الماضيين ظهور قطاع اتصالات محترم وفعال نسبياً بقيادة كادر موهوب وملتزم من المهنيين الشباب. قبل الحرب كان قطاع الاتصالات أقرب قطاع إقتصادي للمتوسط العالمي بينما بعدت القطاعات الأخرى عن المستوي العالمي أو حتي مستوي الدول النامية.

منذ إندلاع الحرب ظل تطبيق بنكك بمثابة شريان الحياة لملايين السودانيين خلال هذه الشهور الظلماء. التحية والإحترام لكل المهندسين السودانيين الذين أثبتوا أنفسهم كمجموعة مهنية متميزة عبر التاريخ السوداني.

وفي الغناء السوداني “ناري ناري ناري نا، المهن جا ورسم البنا”. والمهن هو المهندس علي عادة بعد قبائل غرب وشرق السودان في تقصير الكلمات إذ يصير الكلب كل وتصير الشمس شم.

معتصم اقرع

