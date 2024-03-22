التحفظ الذي قامت به السلطات اتجاه المشير البشير .. لا يستقيم لا قانونا ولا اخلاقا ولا إنسانية





من كانو بكوبر محكومين ومنتظرين هم تحت سلطة القضاء وحده وليس لأي جهة كانت سلطة عليهم وتم اخراجهم منها بسبب قوة قاهرة حالت دون ممارسة القضاء لسطاته وليس من واجب السلطة التنفيذية القيام بواجب القضاء بأي حال ولكن واجبها هو إعادة هيبة القانون لتمارس السلطة القضائية واجبها حيالهم ..

التحفظ الذي قامت به السلطات اول امس اتجاه المشير البشير والفريق اول عبد الرحيم والفريق اول بكري واللواء الخنجر والعميد يوسف عبد الفتاح لا يستقيم لا قانونا ولا اخلاقا ولا إنسانية ولا أدبا عسكريا فهم قادة ومرضي فى أمس الحوجة لرعاية طبية خاصة فى مكان أمن أي كان داخل او خارج الوطن ..

السيد القائد العام ما قمت به اليوم من تحفظ كان هو الواجب القانونى والفعل العسكري المفترض ان يكون قبل أربعة سنوات ولكنك أعطيت هذا الحق الشرعي في التحفظ العسكري للنيابة والقضاء ليقومو مقام المؤسسة العسكرية ويتحفظو على منسوبيه كسابقة ولعنة ووصمة عار في جبين هذه المؤسسة العسكرية العريقة .. و القضاء اليوم ليس فى حاجة لتقوم مقامه . ولكن القوات المسلحة صاحبة التاريخ التلييد والعقيدة المتوارثة والتى تقود حرب كرامة غير مسبوقة وتحقق الانتصارات وتقدم المهج والارواح في حوجة ان تقودها بحقها وتحفظ لها ماضيها وحاضرها.

عائد أبو جنان