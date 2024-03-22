



ملهمات … وجيش … ومبعوث خاص ..

دق الطار … لماذا ؟!

عندما يبتدر المبعوث الأمريكي لقاءاته بسودانيات مجهولات يصفهم بالملهمات ثم يصرح بضرورة احترام الجيش السوداني لأن عمره أكبر من الدولة السودانية فعليك ألا تدع تصريحه بخصوص الجيش يدغدغ مشاعرك ، عليك أن تقرأه مقرونا بتحديده من هم الملهمات !

كما أن كل جيوش أفريقيا أكبر عمرا من الدول وهذه بالذات من معضلات أفريقيا لأنها جيوش لا تزال حارسة لمصالح المؤسس المستعمر إقتصاديا ولغويا وثقافيا.

والسعي لإعادة هيكلة الجيش السوداني هي لإعادته لوضعية جيش المؤسس الأول الحارس لمصالح المؤسس الأوروبي والحارس لقيم ومعايير الملهمات حسب تحديد السفير الأمريكي وهي معايير حقوق الجندر والنوع الإجتماعي.

فهمتني ؟!

#كمال_حامد 👓