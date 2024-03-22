الحوري: “منطقة بحري العسكرية” سيظل نصرها شعلة فخر في قلوب الشرفاء

إن منطقة بحري العسكرية صبيحة يوم الجمعة 12 رمضان سيظل نصرها شعلة فخر في قلوب الشرفاء ومفخرة لكل اهل السودان ولحظة اعزاز عند كل المناضلين لاجل السلام القوي المحروس بالمنعة والمدعوم بخيارات الشعوب في النصر الكامل غير المنقوص الذي يؤكد ان الشعب العظيم تحرسه القوة وسنده .

ان نصر هذا اليوم يؤكد بسالة جيشنا العظيم.

ويرسل رسالة في بريد حاضنة العدو الاجتماعية رفقا بابناء القوارير فلقد القيتم بهم في مهاوي الردي وحرقتم فلذات اكباد امهاتهم من اجل مغانم شخصية وتنفيذ اجندة اجنبيه.

ونردد مرة اخري الي من تبقي من فلول المرتزقة الاوباش

انج سعد فقد هلك سعيد