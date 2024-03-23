



والله اجمل فيديو حواري سمعته من ابن من ابناء دارفور ..

حوار بين جنجويدي وبين ابن من ابناء دارفور يدعى (بيبي) لا اعرفه ولكنه يعبر عن أي سوداني في صلتهم ببقية قبائل السودان الحقيقية وكيف يستغلها البعض لأهدافهم الخاصة، والحقيقة أن علاقات ابناء السودان ببعضهم البعض كانت مستباحة من الساسة كل يريد أن يستغلها لمصلحته السياسية أو لغرض ما، والشمالي لم يكن يوما من الايام عدوا لأبناء دارفور بل هم ابناء وطن واحد، ويتعايشون مع بعضهم البعض في كل مدن السودان بلا استثناء، هم ضحية لصراعات لا ناقة لهم بها ولا جمل، هذه الحرب دمرت البلاد لكن أخرجت عقول واعية تعرف تمامأ اين الداء واين الدواء. وهذه من الحسنات التي خرجت من هذه الحرب اللعينة.

د. عنتر حسن

