أم وضاح: الدم قصاده الدم مابنقبل الدية!





عندما كان الدم يراق من أجل تكبير الكيمان وتوجيه الضرب للمؤسسات الامنية وأتهامها بضرب المواكب والمظاهرات وتحميلها مسؤولية اي شهيد يسقط أو دم يراق كما اعترفت بذلك إحدى منسوبات قحت وقالت ان الدم مهم وضروري لتسخين المواكب يومها كان الدم السوداني عنده تمن لانه (تامين بيه شغل )..ويخدم مصلحة وأجندة

لكن الان والدم السوداني تسفكه وتهدره مليشيات ال دقلو وتقتل المئات من الأبرياء أصبح رخيصاً عندهم ورفعوا شعار لا للحرب ولم يعد (الدم قصاده الدم ما بتقبل الدية ).

..أذن كيف تريدون الان من الشعب السوداني أن يقبل الدية ثمناً لشرف بناته المغتصبات ؟؟؟كيف تريدون للشعب السوداني ان يقبل الدية في الحقارة والاستبداد الذي مارسه مرتزقة علي الكرام من اهل السودان الخلص؟؟ كيف تريدوننا أن نقبل الديه ونجلس للتفاوض مع مليشيا أل دقلو ومرتزقتها دخلوا البيوت الامنه واستباحوها وجعلوها. اوكاراً وقبور؟ كيف تريدوننا أن نقبل الدية وهؤلاء الهمج أستباحوا مؤسسات الشعب وسرقوا مدخراته ؟؟

ما الذي جعل دم المواكب غالي ودم ضحايا مليشيا الـ دقلو رخيص أليس هو دم سوداني ينزف من شريان واحد؟

الإجابة على الاسئلة أعلاه تؤكد أنكم مهووسون بالسلطة ومن أجلها تضربون عرض الحائط بالمبادئ والمثل والقيم ولاتدرون أنكم عراة حتى من ورقة توت تستر عوراتكم

(بطلوا أستهبال) وأدعاء المثالية (أنتوا مكشوفين ومفضوحين) وخروجكم عن السلطة سريعاً سبب لكم حالة من الجنون وقد وجدتم فرصة لانأتي في العمر إلا مرة واحدة جعلت من شوية عواطليه مسؤولين على اعلي المستويات بالله لو مانحن بلد ماعندها وجيع مثل التعايشي ده يصبح عضو مجلس سيادة؟؟ زي محمد الفكي منقه يصبح وزير ؟؟بالله عليكم زي خالد سلك ده يصبح وزير لأهم وزارة في مجلس الوزراء؟؟ زي مريم الصادق تصبح وزيرة خارجية السودان ؟؟زي بلولة يصبح وزير إعلام بلد كالسودان؟ مثل مدني عباس مدني يصبح وزير ؟؟كدي زول يقول لي ما قيمة هؤلاء جميعاً؟؟ ماهو وزنهم ؟؟ماهي أمكانياتهم ؟؟ماالذي كان يمكن أن يقدموه لهذا الوطن سوى الفشل والتخبط .

شوفوا (ياطير) هذا البلد المختطف سيعود الي أهله لأن بنج الثورة الذي كنتم تستخدمونه للتخدير (فك) ولم يعد له تأثير علي الشعب السوداني الذي كشف حقيقتكم وحقيقة أبواقكم المشروخة التي تعزف لحناً نشاز وتروج للباطل .

تباً لكم وانتم تطعنون جيش بلادكم وهو يقاتل في أشرف المعارك معركة إلكرامة والعزة.

تباً لكم وفي سبيل السلطة زينتم لحميدتي أنقلابه وتمرده علي الجيش

تباً لكم وانتم تبحثون عن التدخل الاجنبي لعله يكون طريقكم الي الكراسي.

كلمة عزيزة

بالله ألسنا شعب حسن النوايا متدفق الطيبه حداً شكرنا فيه حمدوك وجعلنا منه أيقونة من غير أن يقدم الرجل شئياً سوي الحسرة والفشل والإحباط والفساد.. فساد أموال الكورونا ،فساد أموال القومة للسودان فساد شراء النقد الاجنبي من السوق السوداء لتعويضات الباخرة بملايين الدولارات والسودان برئ منها بأمر المحكمة،، فساد مرتبات حمدوك الدولارية من الاتحاد الأوربي .

كلمة اعز

نصر الله جيشنا وهزم مليشيا الغدر والخيانة..

أم وضاح