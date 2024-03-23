



الشيء الذي نعلمه ونستشعره من خلال المشاهد التي نراها أن جنود القوات المسلحة ( أبناء الوطن ) لايؤيدون التعدي على الأضرحه ولا يُثًنون نبش القبور ولا يتبنون أي مسلك يقود لإثارة النعرات الدينيه … هذا الشعور مؤكد ومحسوس لدى كل سوداني أصيل ينتمي لتراب هذا الوطن الحبيب !! ومن الجيد أن نتسائل ماهي مصلحة الجُندي السوداني أو أي مواطن خلافه الإقدام على نبش قبر يعود لشيخ طريقه صوفيه ؟

المعلوم أن ضريح الشيخ قريب الله وحسن الشيخ الفاتح قريب الله كانا من ضمن مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع … مع ذلك ظل ناشطي تقزم المتسترين خلف بندقية الجنجويد يغردون بكل غباء سعياً منهم لإلصاق هذه الفٍعله الشنيعه على أكتاف الجيش السوداني .. ولكن دائمآ مانحمد الله على فطنة وذكاء الشعب السوداني ومعرفته بأصل الجيش السوداني .. و معرفتهم بطبائع وخصال الجنجويد الهمج وأعوانهم من الخونه والمرتزقه وأبواغ أموال السُحت …

يكفينا صمت ناشطي تقزم على دماء المواطنيين الحارة التي تُسفك الآن الآن .. وبكائهم على فٍعله هم أدرى الناس بمن فعلها …

#الدعم_السريع_مليشيا_إرهابية

#تقزم_منظمه_ارهابيه

#الجيش_السوداني

تبيان توفيق الماحي أكد