بركة ساكن: لا يدخل جنجويد ملكوت الإنسانية، ولو دخل الهرم الأكبر من سُم الخياط





ورجغ ورجغ ورجغ ورجغ : ثم

عليك الله يا حميرتي ليه تعمل كدا وتحرجنا بالصورة دي مش حرام عليك!!!



الواضح: الدعم السريع يتركب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الجزيرة كما هي عادتهم في دارفور، ولكن للأسف حتى الآن بعض الناس يصدقون أن الدعم السريع وجنجويده يحاربون مع أجل الديمقراطية وضد الفييلول، وبعدما ينتهوا من الفييلول وينهبوا السيارت والبيون ويقتلوا المواطنيين ويغتصبوا النساء ويحققوا الديمقراطية الدقلوية العظيمة سيسلمون السلطة للذين هم أحق بها مثل فلان وعلان ……!!

الحق أقول لكم: لا يدخل جنجويد ملكوت الإنسانية، ولو دخل الهرم الأكبر من سُم الخياط.

بركة ساكن