



ما هي الدولة التي تسببت في تحسين صورة الاسلاميين في السودان؟ وجعلت الشعب السوداني يسأل الله أن يعودوا للحكم وينتصروا على عدوهم؟

ما هي الدولة التي أفسدت خصوم الاسلاميين وصاروا بسببها عملاء لكينيا وإثيوبيا لأن الأموال تتدفق عبرهم؟ وبسبب ذلك صار المشروع الموازي للاسلاميين مرفوضا لدى الشعب السوداني؟

الاشكالية، بعد تخريب السودان؟ ما هي الخطوة التالية؟

حتى تكون النقاط فوق الحروف، الإمارات هي المسئول الاول عن عودة الاسلاميين في السودان، وانهيار وخراب اي مشروع موازي لهم، دعكم من تقدم وقحت وغيرها من الأحزاب التي صارت منبوذة في المجتمع السوداني بسبب موقفهم المخزي،

حتى عبد العزيز الحلو في جبال النوبة، بعد أن تم تمويله ودخل في حلف إثيوبيا وكينيا .. ضد السودان .. صار يوما مع الجيش ويوما مع الجنجويد .. حسب الدفع.

مكي المغربي

