



رشحت الاخبار عن انه تم يوم الجمعة دفن 963 جثة في الشهداء التجاني الماحي العباسية والموردة.

صدقت الاخبار او لم تصدق ، سيكون هذا مصير البقية في الخرطوم وبحري والجزيرة.

سيعيد السودان تشكيل مفاهيم التعامل مع المرتزقة والمتمردين من جديد ..

سيراجع المرتزقة مواقعهم في كل العالم ، فالتكلفة المحتملة اكبر من الفائدة المرجوءة بكثير .

وليد محمد المبارك احمد

