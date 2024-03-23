رأي ومقالات
سيعيد السودان تشكيل مفاهيم التعامل مع المرتزقة والمتمردين من جديد
رشحت الاخبار عن انه تم يوم الجمعة دفن 963 جثة في الشهداء التجاني الماحي العباسية والموردة.
صدقت الاخبار او لم تصدق ، سيكون هذا مصير البقية في الخرطوم وبحري والجزيرة.
سيعيد السودان تشكيل مفاهيم التعامل مع المرتزقة والمتمردين من جديد ..
سيراجع المرتزقة مواقعهم في كل العالم ، فالتكلفة المحتملة اكبر من الفائدة المرجوءة بكثير .
وليد محمد المبارك احمد
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