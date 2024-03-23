رأي ومقالات

التحية للقوات المسلحة السودانية رغم أنف كل متنطع

2024/03/23
وليد محمد المبارك

التحية للقوات المسلحة السودانية رغم أنف كل متنطع ..
– يهيكل الجيش ويراجع اخر مؤسسة
– تراجع الخدمة المدنية بكل مكوناتها وتهيكل قبل الجيش
– تراجع المنظمات الطوعية وغير الطوعية وتضبط وتهيكل قبل الجيش

– تراجع كل المكونات السياسية احزاب او خلافه وتهيكل وتضبط قبل الجيش ، واي حزب ما بجيب قائمة بعدد ٥٠٠ الف عضو منتمين ليه مفحوصين بارقامهم الوطنية ولا يسمح بتكرار العضو في أكثر من حزب

– تراجع كل الأجسام الثورية والحركات المسلحة وتهيكل وتضبط قبل الجيش
– تراجع كل الأجسام النقابية وتضبط وتهيكل قبل الجيش

بعد أن يتم ضبط وهيكلة ومراجعة ما ذكر عاليه ، نعمل انتخابات ثم ننظر في أمر الجيش في الدورة التانية للانتخابات 😁

بلاش استهبال بتاع ملكية عواطلية ما عندهم شغلة وعاملين السياسة شغلتهم ويا ريت لو بعرفوا ليها.

ايوه نسيت
يهيكل قطاع الإعلام بل يلغى بالكامل ، الإعلام أصبح وظيفة شعبية اي زول بركب فيها يفترض ان تسحب من سلم التوظيف 😁

وليد محمد المبارك احمد

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