



التحية للقوات المسلحة السودانية رغم أنف كل متنطع ..

– يهيكل الجيش ويراجع اخر مؤسسة

– تراجع الخدمة المدنية بكل مكوناتها وتهيكل قبل الجيش

– تراجع المنظمات الطوعية وغير الطوعية وتضبط وتهيكل قبل الجيش

– تراجع كل المكونات السياسية احزاب او خلافه وتهيكل وتضبط قبل الجيش ، واي حزب ما بجيب قائمة بعدد ٥٠٠ الف عضو منتمين ليه مفحوصين بارقامهم الوطنية ولا يسمح بتكرار العضو في أكثر من حزب

– تراجع كل الأجسام الثورية والحركات المسلحة وتهيكل وتضبط قبل الجيش

– تراجع كل الأجسام النقابية وتضبط وتهيكل قبل الجيش

بعد أن يتم ضبط وهيكلة ومراجعة ما ذكر عاليه ، نعمل انتخابات ثم ننظر في أمر الجيش في الدورة التانية للانتخابات 😁

بلاش استهبال بتاع ملكية عواطلية ما عندهم شغلة وعاملين السياسة شغلتهم ويا ريت لو بعرفوا ليها.

ايوه نسيت

يهيكل قطاع الإعلام بل يلغى بالكامل ، الإعلام أصبح وظيفة شعبية اي زول بركب فيها يفترض ان تسحب من سلم التوظيف 😁

وليد محمد المبارك احمد